Mannheim: Internationale Grand Prix-Debüts und mehr

Die Teilnehmerlisten für das Mannheimer Maimarkt Turnier sind online. In der Dressur präsentieren sich einige Paare zum ersten Mal auf internationalem Grand Prix-Niveau und im Parcours werden von Ahlmann bis Will zahlreiche deutsche Spitzenreiter am Start sein sowie auch einige aus dem Ausland.

Zehn deutsche Reiter haben sich für die CDI4*-Tour auf dem Mannheimer Dressurviereck von 28. bis 30. April angemeldet. Matthias Bouten will seinen bewährten Boston in der Kür vorstellen, wo sie auf Anja Plönzke mit Fahrenheit, Sönke Rothenberger mit Santiano R, Franz Trischberger im Sattel von James Bond sowie Hubertus Schmidt mit Denoix PCH treffen.

Letzteres ist besonders spannend, denn für den talentierten Oldenburger v. Destano wird es das erste „richtige“ Grand Prix-Turnier sein. Der neunjährige Hengst hatte mit Hubertus Schmidt bisher eine Bilderbuchkarriere, angefangen mit seiner ersten S-Dressur, die er siebenjährig bei den Horses & Dreams 2019 ging, wo er auf Anhieb die Intermédiaire I gewann. Im selben Jahr wurde er Vierter im Finale des Nürnberger Burg-Pokals. Im Jahr darauf ging der Dunkelfuchs seine ersten Drei-Sterne-Prüfungen. Er gewann in Serie und krönte die Saison mit Platz zwei im Louisdor-Preis Finale. Nun also der erste internationale Grand Prix.

Den hat auch noch ein anderes Pferd von Hubertus Schmidt vor sich: der elfjährige Hannoveraner Beryll v. Benetton Dream. Auch er hat im vergangenen Jahr mehrere Intermédiaire II und Kurz-Grand Prix-Prüfungen für sich entscheiden können und soll in Mannheim im Special an den Start gehen.

Dort trifft er auf große Konkurrenz, allen voran die Mannschaftsolympiasieger von 2016, dreifachen Europameister 2017 und Weltcup-Sieger 2017, 2018 und 2019, Isabell Werth und Weihegold. Dann wird Jessica von Bredow-Werndl ihre Doha-Siegerin Zaire-E in Mannheim in der Special-Tour vorstellen. Matthias Alexander Rath bringt den Hengst Foundation an den Start, Lena Waldmann reitet Fiderdance und last but not Least hat auch Frederic Wandres ein neues Grand Prix-Pferd: den nun elfjährigen Oldenburger Bluetooth.

Für diese beiden wird Mannheim das erste gemeinsame Turnier. Ingrid Klimke hatte den Bordeaux-Sohn bis Grand Prix ausgebildet und ihn unter anderem auch beim Louisdor-Preis Finale in Frankfurt gezeigt. Das letzte gemeinsame Turnier des Paares war Münster im Januar 2020. Kurz darauf wurde bekannt, dass der Wallach den Stall Klimke verlassen hat. Nun steht also fest, wer der neue Reiter ist.

Alle Teilnehmer in der Dressur beim Maimarkt Turnier finden Sie hier.

Springen

Olympiasieger gehen in Mannheim auch im Parcours an den Start. So haben sowohl Ludger Beerbaum als auch Marcus Ehning und Michael Jung ihr Kommen angekündigt. Christian Ahlmann wird dabei sein, Marco Kutscher, Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Felix Haßmann, Christian Kukuk, das Team Dagobertshausen mit David Will, Richard Vogel und Neuzugang Sophie Hinners sowie weitere.

Aus dem Ausland kommen zum Beispiel Kevin Staut (FRA) und die Schweden Peder Fredricson, Rolf-Göran Bengtsson und Douglas Lindelöw. Pius Schwizer, Niklaus Schurtenberger und Elin Ott halten die Schweizer Fahne hoch. Großbritanniens Altmeister Michael Whitaker will ebenfalls reiten.

Corona-bedingt treten Dressur- und Springreiter zeitversetzt an. Die Springprüfungen beginnen am 2. und enden am 4. Mai.

Die vollständige Liste finden Sie hier.