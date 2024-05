Mannheim: Isabell Werth und Wendy die deutlichen Sieger im Grand Prix und Special

Bereits ihren zweiten Sieg sicherten sich Isabell Werth und die Helgstrand-Stute Wendy de Fontaine an diesem Wochenende in Mannheim. Nach ihrem Triumph im Grand Prix am Donnerstag, stehen sie heute auch im Grand Prix Special ganz oben auf dem Treppchen.

Einstimmig haben die Richter am Freitagnachmittag den Sieg von Isabell Werth und der Sezuan-Tochter Wendy de Fontaine entschieden. Die Rappstute zeigte sich energiegeladen, mit viel Zug nach vorne. Sie arbeitete in allen Lektionen der Prüfung durch den Körper und zeigte sich wenig beeindruckt von der Kulisse des Maimarkt-Turniers. In Piaffe und Passage fußte Wendy fleißig ab, insgesamt und insbesondere in der Passage muss die erst zehnjährige Stute allerdings noch lernen, mehr von hinten nach vorne zu arbeiten und Last mit der Hinterhand aufzunehmen. Fehler leisteten sich Werth und Wendy in beiden Einer-Wechsel-Touren auf der Diagonalen und auf der Mittellinie. Kopfschütteln bei Isabell Werth nach der Grußaufstellung. Für den deutlichen Sieg reichte es dennoch, 76,255 Prozent erhielt das Paar für seinen Ritt.

Als zweite deutsche Reiterin schaffte es Bianca Nowag-Aulenbrock mit ihrem Quaterhall-Sohn Queolito aufs Treppchen. Das Maul des Wallachs war mehrfach deutlich offen, der Rücken fest, die Passage leicht schwankend. Aber Bianca Nowag-Aulenbrock stellte Queolito mit unheimlicher Präzision vor, die vor allem in den vielen Übergängen deutlich wurde. 71,149 Prozent lautete das Gesamtergebnis, Platz drei.

Zwischen die beiden deutschen Reiterinnen schob sich der Finne Henri Ruoste mit seinem Quaterback-Sohn Quentano 2 (73,064 Prozent).

Alle Ergebnisse des Grand Prix Special finden Sie hier.

Grand Prix am Donnerstag

Bereits am Donnerstag siegten Isabell Werth und Wendy und das ebenfalls deutlich. Im Grand Prix, wo sie ihr gemeinsames Vier-Sterne-Debüt gaben, erhielt das Paar glatte 77 Prozent. Wieder waren sich die Richter einig über den Sieg.

Zweite wurde Dorothee Schneider mit dem zwölfjährigen Westfalen Dayman. Mit 73,913 Prozent erzielte das Paar ein neues persönliches Bestergebnis in einem Vier-Sterne- Grand Prix.

Platz drei sicherte sich Isabel Freese (NOR) auf Total Hope v. Totilas mit 72,891 Prozent.

Alle Ergebnisse des Grand Prix beim Maimarkt Turnier 2024 finden Sie hier.

