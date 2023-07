Marie Bernhard ist Einzel-Europameisterin der Children, Silber für Therese Billig

Die Einzelentscheidung der U14-Reiter brachte am Sonntag nochmal Spannung mit sich. Marie Bernhard ging daraus als strahlende Europameisterin hervor, Therese Billig gewann Silber. Bronze ging in die Türkei.

Man kann sagen, Marie Bernhard ist an diesem Wochenende Stück für Stück über sich hinausgewachsen. In der Einlaufprüfung war sie mit ihrem Franziskus-Rock Forever-Sohn For Rock G. noch Vierte gewesen. Und auch in der Mannschaftsentscheidung lieferten die beiden „nur“ das drittbeste deutsche Ergebnis. Aber heute legte die 13-Jährige mit ihrem elfjährigen Wallach mehr als eine Schippe drauf. Mit 92,5 Prozent wurden Sitz und Einwirkung der Reiterin und die Harmonie mit ihrem Pferde bewertet. Gemeinsam mit den technischen Noten für die Prüfung bedeutete das ein Endergebnis von 83,195 Prozent. Damit waren sie gut zwei Prozent besser als ihre 17 Konkurrenten. Von ihren ersten Europameisterschaften kehrt Marie Bernhard nun also mit gleich zwei Goldmedaillen heim – was für ein Erfolg!

Kurzfristig umgesattelt

„Rocky ist einfach so ein tolles Pferd, das kann man nicht in Worte fassen“, strahlt die Europameisterin. „Er kämpft immer für einen, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich hätte niemals erwartet, dass es so gut funktioniert und wir so weit kommen.“ Und mit breitem Grinsen fügt die Goldgekürte hinzu: „Mama weiß auch schon, dass sie ihn leider nicht mehr wieder bekommt.“ (lacht). Denn Mama Yvonne war es, die For Rock fünfjährig entdeckte und bis zur schweren Klasse ausbildete. Eigentlich hatte Marie mit ihrer Stute Kiandra bei der EM starten wollen, aber sie fiel gesundheitlich bedingt aus. Die Vorbereitungszeit von For Rock G und Marie war entsprechend kurz – aber erfolgreich, wie sich nun zeigte.

Nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen: Das war hoffentlich das Motto für Therese Billig, die mit dem 13-jährigen Faro Shen in Kronberg ebenfalls erstmals bei Europameisterschaften dabei war. Die beiden hatten in der Einlaufprüfung an zweiter Stelle rangiert, ebenso wie in der Teamwertung. Das zogen die beiden bis zum Ende durch. 80,797 lautete die Bewertung in der Einzelentscheidung für das Paar, das sich nun Vize-Europameister nennen darf.

„Dass ich jetzt Vize-Europameisterin bin, kann ich gar nicht so ganz glauben. Ich freu mich unheimlich über diesen Erfolg. Faro muss man vor und in der Prüfung immer etwas motivieren, aber das ist mir heute gut gelungen. Wahnsinn.“ Auch Thereses Heimtrainerin Kathrin Müller strahlte: „Therese ist an allen Tagen wirklich toll geritten, das sind aber alle Kinder. Ich muss wirklich sagen, Respekt und Hochachtung.“

Ein rein-deutsches Podium verhinderte die Türkin Lal Mira Gürgen. Im Sattel des erst siebenjährigen Wallachs Lowland v. Bordeaux kam die 14-Jährige auf 79,364 Prozent. Die beiden hatten diese Saison schon etwas Erfahrung in internationalen Prüfungen sammeln können. Gürgen war bereits letztes Jahr im Children-Bereich erfolgreich, dort im Sattel vom Prometido JJ. Nun erritt sie sich mit Lowland die Bronzemedaille.

„Überwältigt vom Erfolg der deutschen Reiter“

Ihre Leistung der Vortage nicht wiederholen konnte Vivianne Mercker mit Djamalla, die das Team ja zu Gold geführt hatten. Heute patzten die beiden in den einfachen Schlangenlinien im Galopp mit einfachem Handwechsel. Das war teuer, 79,130 Prozent bedeuteten am Ende Rang vier.

„Als Vertreter der FN bin ich überwältigt von dem Erfolg der deutschen Reiter. Aber wir haben durch die Bank weg tolles Reiten gesehen. Es ist wirklich fantastisch zu beobachten, wie sich der Sport in dieser Altersklasse in den letzten zehn Jahren entwickelt hat“, erklärte Sönke Lauterbach, der gleich in dreifacher Funktion vor Ort war – als Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) sowie als Vertreter der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI) und der Europäischen Reiterlichen Vereinigung (EEF). „Es ist unglaublich, was hier erschaffen wurde. Die Bedingungen für Reiter, Pferde, Pfleger und Fans sind einfach hervorragend, das geht nicht besser.“

Alle Ergebnisse der Einzelentscheidung Children bei der EM in Kronberg 2023 finden Sie hier.

Auch interessant