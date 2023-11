Matthias Rath gewinnt Weltcup-Grand Prix in Madrid

In Madrid läuft aktuell die Horse Week mit Weltcup-Prüfungen in Springen und Dressur. Einen Sieg im Dressurviereck fuhr gestern Abend Matthias Rath mit Destacado im Grand Prix ein.

Während Matthias Rath und Thiago vergangenes Wochenende mit dem Otto-Lörke-Preis ausgezeichnet wurden, kündigte der Reiter es bereits an: Thiago geht in Winterpause, Destacado wird allerdings noch einige Weltcup-Prüfungen laufen. Gesagt, getan, gewonnen – und zwar gestern Abend in Madrid.

Als letztes Starterpaar betraten sie das Viereck. Der bis dato führende Score: genau 73 Prozent. Matthias Rath und der zehnjährige Desperados-Sohn ­– er steht im Besitz des Gestüts Schafhof und Dr. Friederike Lohse – tendierten von Beginn der Prüfung über dem bisher führenden Ergebnis. In den Piaffen ließen sie jedoch Punkte liegen, es fehlte an Ruhe und energischem Abfußen. Dazu kam ein Fehler in den Einer-Wechseln auf der Diagonalen: Das Paar schoss übers Ziel hinaus und zeigte 17 statt der geforderten 15 fliegenden Wechsel.

Trotz der liegengebliebenen Punkte waren Rath und der Fuchs, der seine Fellfarbe wohl vom Muttervater Londonderry geerbt hat, das beste Paar der Prüfung. 73,196 Prozent lautete das Endergebnis, mit dem sie Morgan Barbançon aus Frankreich und den 17-jährigen Sir Donnerhall II auf Platz zwei verwiesen.

Den dritten Platz belegten die Spanier José Daniel Martin Dockx und Malagueno. Im Gegensatz zu Rath und Destacado punkteten sie vor allem in den Piaffen. Dreimal stand dafür die Neun im Protokoll.

Alle drei Paare begegnen sich heute in der zweiten Weltcup-Prüfung, einer Grand Prix Kür, wieder. Beginn ist um 15:30 Uhr. Matthias Rath, der einzige deutsche Teilnehmer der Prüfung, soll als vorletzter Starter das Viereck um 17:21 Uhr betreten.

Alle Ergebnisse aus Madrid finden Sie hier.

