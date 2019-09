Medingen: Doppelsiege in Grand Prix Kür und Special

Gestern ging auf dem Klosterhof Medingen das Auktionsturnier mit zwei Highlights zu Ende: der Grand Prix-Kür und dem Special – zwei Prüfungen, aber vier gelbe Schleifen.

In der Grand Prix-Kür teilten sich der Portugiese Boaventura Francisco Freire auf Fellow Plus und Anabel Balkenhol mit Davinia La Douce den ersten Platz mit jeweils 49 Punkten bzw. 81,667 Prozent.

Gewertet wurde von den drei Richtern Marret Maucher (H), Klaus Storbeck (C) und Jürgen Böckmann (M) in ganzen Noten, jeweils einer für die technische Ausführung und einer für die künstlerische Gestaltung der Kür. Beide Noten werden zusammengezählt und ergeben pro Richter eine Punktzahl, die am Ende addiert wird.

Freire, der in Luhmühlen zuhause ist, erhielt 16 Punkte bei H, 17 beim Chefrichter und 16 bei M. Anabel Balkenhol hatte bei H ebenfalls 16 Punkte, aber bei den beiden anderen jeweils 16,5. Damit stand fest, diesmal gab es zwei Sieger unter den vier Teilnehmern.

Dritte wurde Elisa Prigge auf Dark Dancer mit 48 Zählern, umgerechnet 80 Prozent, gefolgt von Andrea Timpe im Sattel von Friesenball mit 43 Punkten bzw. 71,667 Prozent.

Grand Prix Special

Im Grand Prix Special waren fünf Paare am Start. Zum Sieg reichten 69,150 Prozent. Die erhielt zum einen erneut Boaventura Francisco Freire auf seinem Toppferd Sai Baba Plus v. Sir Donnerhall und zum anderen Elisa Prigge erneut auf ihrem Dancier-Sohn Dark Dancer.

Dritter wurde Rainer Schwiebert im Sattel des elfjährigen Hannoveraners Kaisertanz, einem Sohn von Dorothee Schneider Kaiserkult. Die beiden wurden mit 65,980 Prozent bewertet. Knapp geschlagener Vierter war Nico Kapche auf dem Trakehner Samtgraf v. Grafenstolz mit 65,948 Prozent.

Nummer fünf im Starterfeld war ein weiterer Trakehner, der auf dem Klosterhof geboren wurde: Donaugold v. Distelzar unter Juliane Burfeind. Hier gab es 64,641 Prozent.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.