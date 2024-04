Mettmann: Florine Kienbaums Estella vorn in „Stars von Morgen“-Qualifikation

In Mettmann fand gestern die erste Qualifikation fürs Halbfinale der „Stars von Morgen“ statt, der Nachwuchs-Grand Prix-Serie, die sich sowohl an junge Reiter als auch an junge Pferde richtet.

Die Reitanlage Löckenhoff in Mettmann war erster Ausrichter der Stars von Morgen Qualifikationen. Die besten 16 Paare der Einlaufprüfung (Intermédiaire II) qualifizieren sich für die eigentliche Etappe auf dem Weg zum Halbfinale.

Hier waren es Nadine Plaster und die neunjährige Westfalen-Stute Shiva v. Sir Heinrich gewesen, die mit einigem Abstand die Prüfung für sich entschieden. Satte 75,658 Prozent erhielten sie von den drei Richtern Stefan Michalke, Dr. Stefan Luczak und Jürgen Jahn. Alle drei hatten sie auf Rang eins. Ebenso einig waren die drei sich darüber, dass Florine Kienbaum und die ebenfalls westfälisch gezogene, zehnjährige Estella v. Escolar-Florestan an zweite Stelle gehörten. 73,114 Prozent waren es hier. Rang drei sicherten sich Christina Konings und Frederik v. Fürst Fohlenhof (69,825).

In der eigentlichen Finalqualifikation tauschten Kienbaum und Plaster dann die Plätze. Die ehemalige U25-Mannschaftseuropameisterin Kienbaum ritt mit 73,860 Prozent zum Sieg. Plaster und Shiva wurden Zweite mit 71,623 Prozent. An dritter Stelle reihte sich Heiner Schiergen im Sattel des zehnjährigen Franziskus-Sohnes F – Type ein (71,096), den er zusammen mit der ehemaligen Junioreneuropameisterin Johanne Pauline von Danwitz ausbildet. Die hat mit dem Oldenburger ebenfalls bereits S***-Platzierungen, könnte also sowohl im die Pferde- als auch um die U25-Wertung der Stars von Morgen reiten. Doch diesmal hatte sie ihrem Trainer den Platz im Sattel überlassen. Beste Nachwuchsreiterin der Prüfung war Sophie Dammeyer mit Volare B, die sich gerade auch für den Piaff-Förderpreis empfehlen konnten. In Mettmann erhielten sie 69,386 Prozent.

Über die beiden erstplatzierten Stuten

Die Siegerin Estella stammt aus der Zucht der Familie Droege. Hedda Ottmann-Droege selbst hatte die Stute von den ersten Dressurpferdeprüfungen bis zur Klasse S*** gefördert und sie noch im vergangenen Jahr in Intermédiaire II platziert. Florine Kienbaum reitet sie seit Anfang des Jahres auf Turnieren. Der erste gemeinsame Auftritt war im Februar, dies war der dritte Turnierstart für die beiden.

Die zweitplatzierte Shiva und ihre Reiterin kennen sich hingegen schon seit den ersten Reitpferdeprüfungen. Zwar bestritt die Sir Heinrich-Tochter aus der Zucht der ZG Schmale und im Besitz von Elmar Fischer diese noch unter Plasters damaliger Stall- und Trainingskollegin Ann-Christin Wienkamp, aber Nadine Plaster stellte die Stute auch noch selbst in Jungpferdeprüfungen vor. Auch beim Bundeschampionat und bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde waren sie am Start.

Alle Ergebnisse aus Mettmann finden Sie hier.