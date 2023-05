München: Grand Prix Special an Dante Weltino und Therese Nilshagen

Perfekte Ausbeute heute in München für die Schwedin Therese Nilshagen. Nachdem sie heute morgen La Vie zum Sieg ritt, folgte heute Nachmittag im Grand Prix Special ein weiterer mit dem Star des Dressurpferde Leistungszentrum, Dante Weltino.

Mit all ihrer Erfahrung von drei Europa-, zwei Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Spielen in Tokio im Rücken tanzten Therese Nilshagen und ihr inzwischen 16-jähriger Oldenburger Hengst Dante Weltino zum Sieg im Grand Prix Special der Fünf-Sterne-Tour von München. Auch wenn man vor allem in den Piaffen den Eindruck hatte, dass Nilshagen Mühe hatte, den Danone-Sohn vor den treibenden Hilfen zu halten, was es alles in allem eine runde Prüfung, die mit 75,043 Prozent bewertet wurde.

Die Chefrichterin Dr. Evi Eisenhardt bei C sah allerdings ein anderes Paar an der Spitze: Dorothee Schneider und First Romance. In der Trabtour standen schön herausgearbeitete Übergänge zwischen den Trabtempi und fließende Traversalen auf der Haben-Seite für den Fürst Romancier-Sohn. Kleine Abstriche mussten beim ersten Anpiaffieren aus dem versammelten Schritt und beim Angaloppieren aus der Passage gemacht werden. Unter dem Strich wurden es 74,596 Prozent für den 13-jährigen Württemberger.

Immer besser unterwegs sind Katharina Hemmer und Denoix. Der von Hemmers Chef, Reitmeister Hubertus Schmidt, ausgebildete Oldenburger Hengst wirkte heute reichlich „an“, dennoch war er bei der Sache. 73,085 Prozent sind schon wieder ein neues persönliches Bestergebnis für das Paar, und das trotz eines Fehlers in den Einerwechseln. Hier sprang der Destano-Sohn einmal hinten beidbeinig.

Hinter dem Spitzentrio reihten sich auf Rang vier die Sieger von Mannheim ein, Stefan Lehfellner und Roberto Carlos MT. 72,511 Prozent waren auch hier eine neue Bestmarke ihrer internationalen Special-Ergebnisse.

Komplettiert wurden die Top fünf durch Matthias Rath und Thiago mit 71,745 Prozent.

