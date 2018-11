München: MEGGLE Champion of Honour 2018 an Victoria Michalke

Eine besondere Auszeichnung für Dressurreiterin Victoria Michalke! Bei den Munich Indoors durfte sie die Gratulationen für den Gesamtsieg des MEGGLE Champion of Honour entgegen nehmen.

2015 hatte das dressurbegeisterte Ehepaar Marina und Toni Meggle die Dressurserie MEGGLE Champion of Honour ins Leben gerufen. Es ging den beiden darum, Fairness und Harmonie mit dem Pferd, aber auch gegenüber den Kollegen zu würdigen. Auf ausgewählten Turnieren vergibt ein Gremium mit internationalen Richtern, Stewards und Grand Prix-Ausbildern Punkte nach einem Kriterienkatalog und kürt dann den MEGGLE Champion of Honour. Gegen Ende der Saison wird dann der Gesamtsieger ermittelt. Und der heißt 2018 Victoria Michalke, die damit in der Tradition von Reitern wie Dorothee Schneider und Hubertus Schmidt steht.

Victoria Michalkes Kommentar: „Ich freue mich riesig! Das ist eine ganz besondere Auszeichnung, die zeigt, dass ich im Training und in der Ausbildung meiner Pferde auf dem richtigen Weg bin und das freut mich natürlich.“

Für die Bayerin ist es nur ein Katzensprung in die Münchener Olympiahalle, dementsprechend groß war der Kreis von Familie und Freunden, die sich mit ihr freuten. Dazu gehören auch die Initiatoren des Preises, die Meggles. So sagte Marina Meggle: „Wir kennen Victoria schon, seit sie ein Baby ist und jetzt ist sie eine große Reiterin.“

Vicky Michalke hatte 27 Punkte gesammelt und siegte damit souverän vor Benjamin Werndl mit 18 und Matthias Bouten (der die Pferde der Familie Meggle reitet) und Hubertus Schmidt mit jeweils zehn Punkten.