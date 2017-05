München: Die Videos der Rekordritte von Isabell Werth und Dorothee Schneider

Zweimal Rekord bei der Kür anlässlich der Pferd International in München: Für Sammy Davis jr. mit Dorothee Schneider und auch für Isabell Werth und Don Johnson. Videos der Ritte

Die Kür wird am Ende entscheiden bei den Europameisterschaften in Göteborg, aber nur über die Einzelmedaillen. Für das mögliche Mannschaftsgold, das die deutsche Equipe gerne mit nach Hause nehmen möchte, braucht es Ersatz für die Leistungsträger Showtime und Desperados. Die beiden Pferde aus der Goldmannschaft von Rio haben sich vergangene Woche für die Saison abgemeldet.

Wer hat das Zeug für Göteborg?

Dass Isabell Werth trotz der immer noch verletzten Bella Rose eine komplette Mannschaft aufstellen könnte, ist nicht erst nach dem Weltcupsieg mit Weihegold klar. Weil aber immer ein Pferd ausfallen kann, ist es clever, auch die anderen potenziellen Kandidaten nicht nur fit zu haben, sondern sie auch international zu zeigen. Am besten mit Höchstnoten. Das hat Isabell Werth mit Don Johnson in München geschafft, 84,2 Prozent – persönliche Bestleistung dieser Kombination.

Und noch einen persönlichen Rekord gab es zu vermelden: Dorothee Schneider hat Sammy Davis jr. zwar erst einmal international in einer Kür an den Start gebracht und München war folglich auch erst die zweite Kür des Paares. Aber 81,525 Prozent sind eine internationale Top-Bewertung, mehr als nur eine Duftmarke, die das Paar im Viereck hat setzen können. Schon im Grand Prix hatte der hochbeinige Rappe überzeugt.

Für die Kür hatte sich Schneider südamerikanische Tangoklänge ausgesucht. Dazu zeigte sie mit dem noch recht jungen San Remo-Sohn ein technisch anspruchsvolles Programm mit starkem Fokus im ersten Drittel auf Piaffen und Passagen und dem Wechsel von Traversalen in der Passage und im versammelten Trab. Zum Abschluss präsentierte das Paar eine Fächerpiaffe, also eine Piaffe mit zweifachem Richtungswechsel. Beeinruckend, wie der Rappe dabei den Takt hält und vor allem, wie geschmeidig und gleichmäßig dem Paar die Übergänge in die Piaffe und aus diesem Moment der höchsten Versammlung wieder heraus gelangen. Mit diesem Ritt dürfte Schneider verwunden haben, dass der dreifache Weltmeister der jungen Dressurpferde, Sezuan v. Zack, aufgrund seiner starken Frequentierung als Deckhengst in diesem Jahr nicht mehr in Qualifikationen um das Finale des Nürnberger Burg-Pokals an den Start gebracht werden soll.

Und hier das Video von Isabell Werth und Don Johnson:

Dieses Paar wird man in Frankfurt beim Finale des Nürnberger Burg-Pokal wiedersehen: Aikje Fehl und Chilly Jam v. Romanov