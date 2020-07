Münster: Doppelerfolg für Christoph Koschel in der Intermédiaire II, Grand Prix für Ingrid Klimke

Das Late Entry-Turnier im Reitverein St. Georg Münster hat Prüfungen bis Grand Prix Special ausgeschrieben. Heute standen Intermédiaire II und Grand Prix auf dem Programm.

In der Intermédiaire II um Preis von KOSCHEL Dressage war es Christoph Koschel, der die Prüfung dominierte. Er siegte im Sattel des neunjährigen Oldenburger Hengstes Delmonte v. Destano-Argentinus mit 70,833 Prozent. Zudem wurde er auch noch Zweiter auf dem Lusitano-Hengst Favorito, hier mit 70,842 Prozent.

Rang drei holte mit 69,693 Prozent Martin Pfeiffer auf dem westfälischen Flanagan-Sohn Farfan.

Klimke überlegen

Auch der Grand Prix war vom Dressurstall Koschel gesponsert worden. Hier musste Christoph Koschel allerdings Ingrid Klimke und Franziskus den Vortritt lassen, die die Prüfung mit 77,033 Prozent überlegen für sich entschieden.

Für Ingrid Klimke ist es der zweite Turniereinsatz nach ihrem Sturz Ende Mai, bei dem sie sich einen Brustwirbel brach und erst einmal pausieren musste. Vor zwei Tagen war sie in Hamm-Rhynern zum ersten Mal wieder Gelände geritten. Heute dann das erste Dressurturnier.

Einzig Harry Lorenz, Richter bei M, hatte die Reitmeisterin und ihren zwölfjährigen Fidertanz-Sohn nur auf Rang zwei. Lorenz hatte Christoph Koschel und den elfjährigen KWPN-Wallach Eaton Unitechno v. Wynton an der Spitze gesehen, lag mit seinen Punkten aber deutlich über den Kollegen bei H und C, Sascha Schulze und Hubert Hesker-Lengermann. So wurde es am Ende Rang zwei für Koschel.

Über Rang drei konnten sich Anabel Balkenhol und ihre Hannoveraner Stute Davinia La Douce freuen (73,533). Susan Pape wurde mit ihrem 2018er Burg-Pokal Finalisten Eclectisch v. Zenon Vierte (72,367).

