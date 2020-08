Münster: Erfolgreicher Tag für Helen Langehanenberg

Beim Late Entry Dressurturnier in Münster gab es heute kein Vorbeikommen an Helen Langehanenberg. Auf der ehemaligen Bundeschampionesse Candy entschied sie zunächst eine M**-Dressur für sich. Später folgte ein weiterer Sieg mit einer Stute, die ebenfalls schon in Warendorf glänzen konnte.

Oldenburger-Siegerstute, Bronze bei der WM der jungen Dressurpferde, Bundeschampionesse, Landeschampionesse und Siegerin der Stutenleistungsprüfung: Die Liste der Erfolge von Candy OLD (Z.: Paul Wendeln) ist lang. Seit zwei Jahren ist die Stute nun im Stall von Helen Langehanenberg. Münster war allerdings erst das zweite gemeinsame Turnier für das Paar, weil die Championatsreiterin zwischendurch noch einmal Mutter geworden war. Und dazu noch die allererste reguläre M**-Dressur für die nun siebenjährige Sir Donnerhall I-Tochter, deren Mutter C’est bon übrigens noch drei weitere Bundeschampions brachte: Sir Heinrich, Cindy und Caty.

In Münster präsentierte sich Candy heute bestens aufgelegt, so dass die Richter eine 8,5 für die Vorstellung der eleganten Stute vergaben. Damit setzte sich Candy noch vor ihren Stallkollegen Indigo, der auf die Wertnote 8,4 kam. Erst seit wenigen Monaten reitet Helen Langehanenberg den niederländischen Hengst v. Dream Boy. Und auch für dieses Paar war Münster erst der zweite gemeinsame Turnierauftritt. Johanna Kullmann und Go for it beendeten die Prüfung mit der Wertnote 8,1 auf Rang drei.

In der anschließenden S*-Dressur hieß die Gewinnerin erneut Helen Langehenanberg, dieses Mal im Sattel von Schöne Scarlett. Er vor einigen Wochen hatte die siebenjährige Scolari-Tochter in Nottuln ihr siegreiches Debüt in einer regulären Prüfung der Klasse M gegeben. Nun konnte die Bundeschampionats-Zweite von 2018 bereits ihren ersten Sieg auf S-Niveau feiern. Mit der Wertnote 8,2 setzte sie sich heute an die Spitze des Starterfeldes. Bianca Nowag, aktuell Stipendiatin der Deutsche Bank Reitsport-Akademie, belegte mit Cloé den zweiten Rang (7,9). Knapp dahinter landeten Hildegard Schultmann und Alwin mit einer 7,9 auf Platz drei.

Alle Ergebnisse aus Münster finden Sie hier.