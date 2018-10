Nachwuchsdressurreiter für Preis der Zukunft 20189 benannt

Die Namen derjenigen Reiterinnen und Reiter, die Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen auf Lehrgängen für den „Preis der Zukunft“ sichten möchte, stehen fest.

Mit dem „Preis der Zukunft“ Dressur startet das Jahr der Nachwuchsdressurreiter traditionell in Münster. Deutschlands beste Junioren und Jungen Reiter des Vorjahres werden in die Halle Münsterland zum K&K-Cup gebeten (9. bis 13. Januar 2019). Wer dabeisein darf, entscheidet sich nach einem Sichtungslehrgang in Warendorf. Für den hat Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen nun die Einladungen verschickt.

Berücksichtiht werden Junge Reiter, die 2018 bei Championaten und Deutschen Meisterschaften erfolgreich waren sowie Junioren mit entsprechenden Erfolgen in ihrer Altersklasse, die in diesem Jahr asl Junge Reiter an den Start gehen. Gleiches gilt für Ponyreiter, die zukünftig mit Großpferden an den Start gehen.

Zum Vorbereitungslehrgang der Junioren (9. bis 11. November) sind eingeladen:

Jana Schrödter/Der Erbe

Moritz Treffinger/Freddie M

Emma Gömmer/Sir Robin of Loxley

Sophia Ritzinger/Romano

Elisabeth von Wulffen/Babylon

Lily Bendig/Boscolo

Valentina Pistner/Flamboyant OLD

Henri Schamburg/Ducati K

Romy Allard/Summer Rose

Isabelle Bottermann/Valencia

Laura-Franziska Riegel/Corlando

Franziska Nölken/Rigamento Royal

Henriette Schmidt/Rocky´s Sunshine

Franziska Haase/Lorentino

Olivia Schmitz-Morkramer/Doraya

Lucie-Anouk Baumgürtel/Sweetheart FH

Anna Middelberg/Bodyguard WF

Michelle Moß/Dancing Queen.

Junge Reiter (30. November bis 2. Dezember)

Raphael Netz/Lacoste

Cosima von Fircks/Diabolo Nymphenburg

Nadine Krause/Dancer

Liselott-Marie Linsenhoff/Danönchen

Lana Raumanns/Feodor Nymphenburg

Semmieke Rothenberger/Geisha und Dissertation

Helen Erbe/Dolce Vita und Bocaccia

Linda Erbe/DSP Fierro

Paulina Holzknecht/Wells Fargo

Laura-Eve Grellmann/Faynaa

Luna Laabs/Wild Willy Granly

Julia Rohmann /Roma Cherie

Anna-Lena Vosskötter/Insterlana

Lia Welschof/Don Windsor OLD und Linus K

Nane Grunwald/Sülberg und Solitaire

Rebecca Horstman/Friend of Mine

Ann-Sophie Lückert/Fairmont

Sophie Reef/Rue Noblesse und Sir Cedric

Marlene Sieverding/Fuerst Levantino

Johanna Sieverding/Lady Danza

Alexa Westendarp/Four Seasons und Der Prinz.