Nanna Skodborg Merrald und Blue Hors Zatchmo gewinnen nationalen Grand Prix vor Fünf-Sterne-Richtern

Ein neues Championatspferd für Dänemark? Jedenfalls hat Nanna Skodborg Merralds Blue Hors Zatchmo am Wochenende bei einem nationalen Turnier zwei Fünf-Sterne-Richter auf ganzer Linie überzeugen können.

Mit 76,633 Prozent gewannen Nanna Skodborg Merrald und der nun 13-jährige Oldenburger Blue Hors Zatchmo v. Zack den Grand Prix beim nationalen Turnier in Esbjerg. Die beiden sind noch nicht lange ein Paar. Zuletzt war Zatchmo von Agnete Kirk Christiansen vorgestellt worden. Mit ihr war der Hengst auch international am Start, allerdings nie mit den Ergebnissen, die er nun unter Nanna Skodborg Merrald erzielte.

Schon beim hauseigenen Turnier auf Gestüt Blue Hors waren die beiden siegreich. Am Samstag setzten sie noch einen drauf. Am Richtertisch saßen mit Susanne Baarup und Kurt Christiansen zwei Fünf-Sterne-Richter. Letzterer war Chefrichter bei C und gab dem Braunen 77,10 Prozent. 76,60 Prozent waren es bei Susanne Baarup, die bei den Weltreiterspielen 2022 als Vorsitzende der Richterschaft im Einsatz sein wird.

Sie gaben Zatchmo für seine Piaffen Noten von 7,5 bis 9, ebenso für die Übergänge. Auch die Pirouetten wurden mit Noten bis 8,5 bedacht. In den Fußnoten gaben alle Richter dem Hengst eine 8 für die Reinheit der Gänge. Für Schwung und Energie wurden zweimal 8 und einmal 7,5 vergeben, für Durchlässigkeit, Vertrauen und Harmonie gab es zweimal 7,5 und einmal 8, für Sitz und Einwirkung der Reiterin dreimal 8,5.

Damit setzte das Paar sich klar gegen Anne Troensegaard und den ehemaligen Dressurpferde-WM-Medaillengewinner Kipling v. Hofrat durch (73,10). Der dritte Rang ging an einen weiteren Zack-Sohn vom Gestüt Blue Hors, den 14 Jahre alten Zick Flower unter Christian Tudela Ruiz (70,0).

Weitere Schleifen für Nanna Skodborg Merrald

Mit dem WM-Bronzemedaillengewinner Touch of Olympic v. Don Olymbrio gewann sie die MA1-A, eine Prüfung auf S-Niveau, und den Prix St. Georges (72,676).

In der Intermédiaire I hatte sie mit mit dem neunjährigen Zack-Sohn Znickers die Nase vorn (73,684). Anschließend gewannen die beiden auch noch die Inter I Kür mit 77 Prozent.

In der Intermédiaire II belegte sie mit dem zehnjährigen Blue Hors Zirrus, ebenfalls ein Sohn des Zack, den dritten Platz (70,219). hinter Nadja Aaboe Sloth auf dem neunjährigen Foundation-Sohn Favour Gersdorf (72,632) und Rune Willum Hansen im Sattel von Hevringsholms Delaya v. Era Dancing Hit (71,448).

Ein Wiedersehen gab es hier auch mit dem einstigen Louisdor-Preis Finalsieger Blue Hors Veneziano. Der Vivaldi-Sohn wird jetzt von Laura Kristine Thorup vorgestellt und war mit 69,035 Prozent als Fünfter ebenfalls platziert.

