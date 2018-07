Neu-Anspach: Erster Grand Prix-Sieg für Matthias Bouten und Boston, Doppelerfolg für Dorothee Schneider

Für sein Turnierdebüt mit dem KWPN-Hengst Boston, den er nun für seine Arbeitgeber, das Ehepaar Meggle reitet, hatte Matthias Bouten sich das Dressurfestival auf der Wintermühle in Neu-Anspach ausgesucht und prompt den ersten Sieg geholt. Ebenfalls erfolgreich war unter anderem Dorothee Schneider.

Mit dem einzigen Ritt, der mit über 70 Prozent bewertet wurde (70,740) gewannen Matthias Bouten und der nun zwölfjährige Boston v. Johnson-Partout die erste Abteilung des Grand Prix auf der Wintermühle. Matthias Bouten, ehemals Bereiter bei Isabell Werth, hatte sich zunächst im Rheinland selbstständig gemacht, ehe er im März das Angebot der Familie Meggle erhielt, nach dem Weggang von Hendrik Lochthowe dessen Platz als Bereiter ihrer Pferde einzunehmen. So zog er um nach Süddeutschland und reitet neben einigen Nachwuchstalenten auch Lochthowes Grand Prix-Partner Boston.

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt ließen die beiden die Schwedin Michelle Hagmann auf Chagall H hinter sich, einen Chirlon-Donnerlord-Sohn, dessen „H“ im Namen von seinem Züchter und Besitzer Josef Hax herrührt. Sie kamen auf 67,40 Prozent. Dritte wurde Bärbel Eppinger im Sattel des Rheingau-Sohnes Roy (67,060).

Schneider auf Platz eins und zwei

Dorothee Schneider siegt in Neu-Anspach Ein erfolgreicher Tag heute für Dorothee Schneider beim Dressurfestival Pferdesport Wintermühle ☀️Im Sattel von Quadriga´s Don Cosimo konnte sie den Grand Prix de Dressage für sich entscheiden und sich mit Kiss Me auch den zweiten Platz in dieser Prüfung sichern. Herzlichen Glückwunsch 👏🏼➡️watch.clipmyhorse.tv/DressurfestivalWintermuehle Gepostet von ClipMyHorse.TV Deutschland am Donnerstag, 26. Juli 2018

Die zweite Abteilung (geteilt wurde übrigens nach den Nachnamen der Reiter) wurde zu einem Triumph von Dorothee Schneider, die mit zwei Pferden am Start war und sich die ersten beiden Plätze sicherte. Angeführt wurde die Ehrenrunde von dem Oldenburger Diamond Hit-Sohn Don Cismo aus der Zucht und im Besitzer der Quadriga Pferdehaltungs GmbH. Er kam auf 71,960 Prozent. Stallkollegin Kiss Me v. Kaiserkult-Sandro Hit, ebenfalls noch im Besitz ihrer Züchter Frank und Nicole Pistner, wurde Zweite mit 71,280 Prozent. Rang drei ging an Malin Wahlkamp-Nilsson auf der Westfalen-Stute Syriana v. Sir Donnerhall mit 70,860 Prozent. Platz vier ging an die Gewinnerin des Piaff-Förderpreises 2016, Deutsche Bank Reitsport-Akademistin Franziska Stieglmaier mit dem in Bayern gezogenen Lagiator-Sohn Lukas (67,840).

Dorothee Schneider konnte sich darüber hinaus heute morgen die Intermédiaire II mit der zehnjährigen DSP-Stute Pathétique sichern, einer Quaterback-Tochter, die zuvor von Nicola Haug und Anna Casper auf dem Gestüt Birkhof geritten worden war. 2014 war sie mit Nicola Haug noch Süddeutsche Championesse der sechsjährigen Dressurpferde, damals noch unter dem Namen Patty.

Die ließ unter anderem Chilly Jam hinter sich. Die Romanov Blue Hors-Tochter war im vergangenen Jahr unter Aikje Fehl bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde am Start gewesen, nachdem sie sich zuvor schon für das Finale im Nürnberger Burg-Pokal qualifiziert hatte, an dem sie dann aber nicht teilnahm. Inzwischen wird sie von Aikje Fehls ehemaliger Arbeitgeberin Alexandra Sessler geritten, die mit ihr auf 70,965 Prozent kam. Dritte wurde Alexandra Mayer im Sattel eines weiteren Quaterback-Nachkommen: dem ebenfalls zehnjährigen Hengst Quantofino aus einer Mutter v. Enterprice (68,202).

