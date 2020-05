Neue Termine für Piaff Förderpreis und Louisdor-Preis

Nachdem die ersten Wochen der grünen Saison aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten, gibt es nun einen neuen Plan für die beiden Dressurserien Piaff Förderpreis und Louisdor-Preis.

Die neuen Termine sehen aus wie folgt – selbstverständlich unter Vorbehalt, dass die Corona-Regelungen dies denn zulassen:

Piaff-Förderpreis:

Warendorf/DOKR 25. bis 28. Juni

Bettenrode 8. bis 12. Juli

Ising 4. bis 6. September

Balve 17. bis 20. September

Finale in Stuttgart 11. bis 15. November

Louisdor-Preis:

Hagen a.T.W. 4. bis 7. Juni

Bettenrode 8. bis 12. Juli

Verden 5. bis 9. August

Ising 4. bis 6. September

Oldenburg 29. Oktober bis 1. November

Finale in Frankfurt 17. bis 20. Dezember

Der Louisdor-Preis hat diese Saison also nur fünf statt sechs Stationen in diesem Jahr. Es qualifizieren sich wie bislang die beiden erstplatzierten Paare. Damit beim Finale in Frankfurt wie sonst auch zwölf Paare an den Start gehen können, werden zusätzlich noch die zwei drittplatzierten Paare mit den höchsten Bewertungen nach Frankfurt eingeladen.

Quelle: dressursport-deuschland.de