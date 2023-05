Neues Pferd für Dorothee Schneider

Dorothee Schneider hat ein neues S***-Pferd im Stall, mit dem sie am Wochenende einen siegreichen Turniereinstand gefeiert hat.

Der Neue im Gestüt St. Stephan von Reitmeisterin Dorothee Schneider und ihrem Team heißt Dayman und ist ein elfjähriger Westfale v. Daily Deal-Flovino-Donnerhall. Der Wallach aus der Zucht von Hermann Gerland war von Jürgen Höfler bis Klasse S ausgebildet worden. 2020 übernahm Sascha Schulz den Wallach. Im Herbst holte er seinen ersten Grand Prix-Sieg mit ihm in Leudelange, damals noch sein Heimatstall, und wurde Luxemburgischer Meister. Auch 2021 und 2022 stellte Sascha Schulz den Braunen erfolgreich vor, war mit ihm unter anderem Zweiter im Grand Prix (70,674) des CDI3* von Crozet und Vierter in der Kür (76,175).

Nun berichtet Dorothee Schneider, dass Dayman seit „ein paar Monaten“ bei ihnen im Stall ist. Am Sonntag stellte sie ihn in Mehlingen in einer Intermédiaire II vor und gewann sie mit 75,658 Prozent. Von Martin Kröninger bei E gab es sogar 78,026 Prozent.

„Mit einem Sieg habe ich nicht gleich gerechnet und bin sehr beeindruckt davon, wie sich der Rahmige Braune auf unserem ersten Turnier präsentiert hat!“, schreibt Doro Schneider auf ihrer Instagram-Seite und erzählt auch gleich, warum Dayman bei ihnen im Stall „Ente“ heißt:

„Als er bei uns in den Stall kam, hat das Stallteam zuerst „Duckman“ statt „Dayman“ verstanden. Und da jedes Pferd bei uns einen Spitznamen hat, ist es dabei geblieben.“

Die weiteren Platzierten

Zweiter in der Prüfung wurde der Louisdor-Preis Kandidat Filigrano Marone v. Fürstenball mit Thomas Wagner im Sattel (73,246).

Dahinter gab es ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten: der ehemaligen Bundeschampionats-Vierten Chilly Jam, die siebenjährig dann auch bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde ging. Das war das letzte Turnier mit ihr unter Aikje Fehl. Danach übernahm Alexandra Sessler den Beritt, die die Stute weiter auf Grand Prix-Ebene brachte und sich mit ihr fürs Louisdor-Preis Finale qualifizierte.

2020 übernahm Dorothee Schneiders Schülerin Anna-Louisa Fuchs die Stute, eigentlich als U25-Pferd. Die beiden gewannen in Ladenburg im September 2021 eine Intermédiaire II. Das war der letzte öffentliche Auftritt der beiden. Bis sie sich nun mit dem dritten Platz auf dem Fröhnerhof zurückmeldeten.

Mit ihren 70,921 Prozent ließen sie unter anderem ihre Trainerin Dorothee Schneider auf ihrer zehnjährigen Nachwuchshoffnung Salvina hinter sich. Hier wurde es Rang vier mit 70,526 Prozent von der ausgeprägt ehrgeizigen Genesis-Tochter.