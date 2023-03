Neues Pferd für Victoria Max-Theurer: Birkhofs Montgomery

Im Rahmen einer Kooperation wechselt der DSP-Hengst Birkhofs Montgomery nach Österreich. Dort trifft er im Stall von Victoria Max-Theurer einen alten Bekannten, das wurde auf der Hengstvorführung des Gestüts Birkhof bekanntgegeben.

Der sechsjährige Hengst Montgomery wird seine Karriere künftig unter dem Sattel der Österreicherin Victoria Max-Theurer fortsetzen. Im Rahmen der Hengstvorstellungen am vergangenen Wochenende wurde die Kooperation zwischen der vielfachen Staatsmeisterin und dem Gestüt Birkhof offiziell verkündet. „Kommenden Dienstag werde ich Montgomery nach Achleiten fahren“, sagte Hengsthalter Thomas Birkhof.

Montgomery ist ein Sohn des Oldenburger Siegerhengstes Morricone, seine Mutter stammt von Foundation ab. Reinhold Marschall aus Horgenzell hat den sechsjährigen Rappen gezüchtet. Über den Riedlinger Fohlenmarkt gelangte der DSP-Hengst in den Besitz des Gestüts Birkhof. Nach seiner Körung 2020 wusste sich der Morricone-Sohn unter dem Sattel häufiger in Szene zu setzen. Auf eine 10,0 als Rittigkeitsnote bei der Hengstleistungsprüfung folgten Titelgewinne bei den Landeschampionaten in Baden-Württemberg und dem Süddeutschen Championat.

2022 hatte der Rapphengst unter seiner Ausbilderin Nicola Haug die internationale Dressurpferdeprüfung in Wiesbaden gewonnen. Auf dem Gestüt Birkhof war nun Victoria Max-Theurer auf Montgomery aufmerksam geworden. Die Österreicherin hat schon verschiedentlich Pferde auf der Hengststation in Baden-Württemberg erworben. Auch ihr WM-Pferd Topas v, Totilas ist auf dem Birkhof aufgewachsen und dort bis Grand Prix ausgebildet worden.

Auch der Hengst Lord Leopold hatte einst auf dem Gestüt Birkhof gestanden bevor er nach Österreich gewechselt war.