Nürnberger Burg-Pokal 2021: Klimke und Wienkamp raus, Schneider und Bachmann Andersen rücken nach

Nicht nur beim Louisdor-Preis, auch beim Finale des Nürnberger Burg-Pokals gibt es Ausfälle und Nachrücker.

So werden Ann-Christin Wienkamp mit Finley und Ingrid Klimke auf Firlefranz nicht am Finale des Nürnberger Burg-Pokals 2021 teilnehmen. An ihrer Stelle rücken Dorothee Schneider auf Salvina und Daniel Bachmann Andersen mit Caracciola nach.

Im Falle von Dorothee Schneider hatte es leichte Verwirrungen gegeben. Eigentlich hieß es, sie sei mit ihrem Neuzugang Flashback v. Franziskus nominiert. Doch dann stellte sich heraus, dass es einen Zahlendreher gegeben hat und Flashbacks Stallkollegin Salvina startberechtigt ist. So fährt nun die talentierte Genesis-Tochter nach Frankfurt.

Hier die gesamte Liste der Teilnehmer am Nürnberger Burg-Pokal 2021:

Helen Langehanenberg mit Schöne Scarlett (76,244 Prozent) und Ascenzione (78,098)

Matthias Alexander Rath und Thiago GS (73,341)

Frederic Wandres mit Quizmaster (77,244)

Dorothee Schneider und Salvina (74,829)

Niklaas Feilzer auf Leo Löwenherz (76,317)

Bart Veeze mit Imposantos (76,951)

Sabrina Geßmann mit S Rockyna (74,439)

Bernadette Brune auf Feel Free (74,195)

Charlott-Maria Schürmann und Absinth (74,98)

Nicole Wego-Engelmeyer mit Citation (75,415)

Daniel Bachmann Andersen und Caracciola MT (74,024)

