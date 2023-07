Nürnberger Burg-Pokal: Helen Langehanenberg gewinnt Einlaufprüfung zur Finalqualifikation in Elmlohe

In Elmlohe finden dieses Wochenende die 72. Elmloher Reitertage statt. Sie sind gleichzeitig die sechste Etappe des Nürnberger Burg-Pokals. Am heutigen Samstag setzte sich Helen Langehanenberg mit Golden Romance Malleret PS an die Spitze der Qualifikation zur Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal.

Elmlohe ist die sechste von acht Qualifikationsmöglichkeiten für das Finale des Nürnberger Burg-Pokals, das im Rahmen des Internationalen Festhallen Reitturniers in Frankfurt im Dezember ausgetragen wird. Heute fand die Qualifikation zur Finalqualifikation statt. 30 Paare stellten sich der Aufgabe.

Der Sieg ging an Helen Langehanenberg und Golden Romance Malleret PS. Im Juni gewann das Paar bereits die Einlaufprüfung in Balve, damals mit 73,561 Prozent. In der Finalqualifikation reichte es dann allerdings nur für Platz fünf. Zumindest in der Einlaufprüfung in Elmlohe gelang es der Billerbeckerin mit ihrem achtjährigen Oldenburger Hengst v. Governor noch einen draufzulegen. Der Dunkelfuchs, der vom Gestüt Lewitz gezogen wurde, zeigte sich stets in guter Anlehnung und mit der Aufmerksamkeit bei seiner Reiterin. An der Losgelassenheit kann noch gearbeitet werden. Drei von fünf Richtern sahen Helen Langehanenberg und den Totilas-Enkel, der sich im Besitz des französischen Gestüts Le Haras de Malleret befindet, vorne: 74,878 Prozent das Gesamtergebnis.

Platz zwei ging an Juliane Brunkhorst und den siebenjährigen Diamante Negro. Die Pinnebergerin hat den DSP Wallach v. DeLorean, aus der Zucht der ZG Krohn und Dötschel, seit etwa einem Jahr unter dem Sattel. Im Juni konnte das Paar zwei Siege auf S-Niveau auf dem Klosterhof Medingen feiern. Der Richter bei E, Wolfgang Schierloh, sah Brunkhorst und den Rappen von Besitzerin Janna Alpers sogar vorne, vergab 75,976 Prozent. Insgesamt wurden es 73,610 Prozent und der zweite Platz.

Stefanie Wolf stellte ihr eigenes Pferd vor, das sie gemeinsam mit Johann Hinnemann besitzt. For Gold ist ein neunjähriger Oldenburger Hengst v. Franziskus-Zack, Züchter ist die Next Generation Dressurpferde der Zukunft GmbH. Auch dieses Paar knackte ein Mal die 75 Prozent-Marke: Cornelia Hinsch, Richterin bei M, sah sie mit 75,122 Prozent vorne. Insgesamt erhielt Stefanie Wolf für ihren Ritt 73,317 Prozent, belegte damit Platz drei.

Am Sonntag, um 14:00 Uhr, ist die Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal in Elmlohe angesetzt. Für das Finale qualifizieren sich alle Sieger der acht Qualifikationen sowie die vier punktbesten Zweitplatzierten.

Alle Starter- und Ergebnislisten der 72. Elmloher Reitertage finden Sie hier.

