Nürnberger Burg-Pokal und Louisdor-Preis: Das sind die Finalisten 2019

Vom 19. bis 22. Dezember wird in der Frankfurter Festhalle wieder getanzt. Das Festhallenturnier ist traditionell Austragungsort der beiden wichtigsten Serien für Deutschlands Nachwuchs-Dressurpferde, dem Nürnberger Burg-Pokal und dem Louisdor-Preis. Dies sind die Teilnehmer.

Nürnberg, also sozusagen seine Heimat, war die letzte Etappe des Nürnberger Burg-Pokals. Bereits seit 1992 wird der Nürnberger Burg-Pokal der Dressurreiter ausgetragen, eine Serie auf Prix St. Georges-Niveau (geritten wird eine Sonderaufgabe), die sich an sieben- bis neunjährige Pferde richtet.

Zwölf Turniere in ganz Deutschland haben Qualifikationen für die Entscheidung im Rahmen des Frankfurter Festhallenturniers ausgerichtet. Das Finalticket gewinnt der jeweilige Sieger der Etappe. Dies sind die Teilnehmer 2019:

Hagen aTW / Horses & Dreams Helen Langehanenberg Vayron 73,049%

Mannheim / Maimarktturnier Matthias Bouten Grimani 74,366%

Redefin / Internationales Pferdefestival Isabel Freese Total Hope 77,293%

München / Pferd International Dorothee Schneider Lord Fittipaldi 76,561%

Balve / Longines OPTIMUM mit DM Sandra Nuxoll Bonheur de la vie 72,683%

Werder / Dressurfestival Bonhomme Kira Wulferding Bonita Springs 78,024%

Bettenrode / Bettenröder Dressurtage Thomas Wagner Soul Men 76,000%

Neu-Anspach / Dressurfestival Wintermühle Lena Waldmann Cadeau Noir 74,366%

Verden / Verden International Hubertus Schmidt Denoix PCH 76,951%

Donaueschingen / CHI Donaueschingen Nicole Casper Zalando 73,341%

Dorsten / Dressurturnier Gut Hohenkamp Andrea Timpe Don Carismo 73,683%

Nürnberg / Faszination Pferd Annabel Frenzen Imperius 72,902%

Der Louisdor Preis

Der Louisdor Preis feierte 2007 Premiere als Medien-Cup, aus dem 2011 dann der TESCH Inkasso Cup wurde, ehe er sich als eben der Louisdor Preis etablierte. Die von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ins Leben gerufene Serie richtet sich an junge Grand Prix-Pferde zwischen acht und zehn Jahren.

Bei sieben Stationen in ganz Deutschland qualifizieren sich die jeweils Erst- und Zweitplatzierten für das Finale, das wie der Burg-Pokal in Frankfurt ausgetragen wird. Geritten wird bei den Qualifikationen stets eine Intermédiaire II als Einlauf- und ein Kurz-Grand Prix als Wertungsprüfung. Erst beim Finale in Frankfurt wird ein „richtiger“ Grand Prix geritten.

Die Liste der bisherigen Sieger und zum Teil auch der Platzierten sagt im Grunde alles über die Bedeutung des Louisdor-Preises – Dablino, El Santo, Diva Royal, Weihegold, Emilio (damals vor Cosmo), Sammy Davis Jr., Dalera BB.

Ob einer der Finalisten 2019 ebenfalls im Spitzensport wird Fuß fassen können? Man wird sehen. Hier sind auf jeden Fall schon mal die Anwärter:

Hagen

L’Arbuste unter Senta Kirchhoff mit 76,814 %

Bonamour unter Hubertus Schmidt mit 72,605 %

München

San Ravallo unter Nicole Wego mit 71,977 %

Fiderdance unter Lena Waldmann mit 71,419 %

Werder

Aperol unter Emma Kanerva mit 70,674 %

Science Fiction unter Pia Wischerath mit 70,628 %

Elmlohe

Bluetooth OLD unter Ingrid Klimke mit 73,744 %

Soiree d’Amour OLD unter Kira Wulferding mit 72,837 %

Ising

Ferdinand BB unter Jessica von Bredow-Werndl mit 73,581 %

Dark Pearl OLD unter Thomas Wagner mit 70,791 %

Oldenburg

Quantum Vis mit Dorothee Schneider mit 73,093 %

Mister-C mit Dorothee Schneider mit 72,0 %

