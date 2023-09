Offener Brief der ehemaligen dänischen Equipechefin Kimi Nielsen an dänischen Pferdesportverband

„Es bedarf eines neuen Denkens im Pferdesport, wenn er weiterhin eine akzeptierte Sportart in unserem Land sein soll und wenn er den ethischen Idealen des Wohlergehens der Pferde gerecht werden soll, wie sie vom Dänischen Reitverband selbst beschrieben wurden”, sagt Bengt Holst, Vorsitzender des Tierschutzrates, in einem Artikel vom 4. Juli 2023.

Bengt Holst fährt fort: “Der Dänische Reitverband hat ethische Leitlinien für die Verwendung von Pferden im Reitsport sowie eine gemeinsame Regelung für die Reitsportarten erarbeitet, die unter den Verband fallen. Beide Dokumente betonen, dass das Wohlergehen des Pferdes immer Vorrang vor den Interessen und Wünschen des Trainers, des Reiters und des Besitzers haben muss. Das ist zweifellos ein gutes Signal. Aber keine Absichten oder Regeln sind besser als die Art und Weise, wie sie durch ihre Umsetzung zum Ausdruck kommen. Leider zeigt sich in der Praxis, dass diese guten Gedanken nicht immer die Priorität erhalten, die sie verdienen.”

Der Tierschutzrat hat 2023 eine Erklärung zur Verwendung von Pferden im Sport veröffentlicht. Darin wird auch auf das mangelnde Vertrauen in die Fähigkeit des Sports hingewiesen, die tierschutzethischen Leitlinien einzuhalten, insbesondere im Spitzenbereich, wo hohe Ambitionen und viel Geld im Spiel sind.

In der Schlussfolgerung der Erklärung heißt es: “Einige der Empfehlungen des Rates deuten bereits auf die Notwendigkeit gesetzlicher Maßnahmen hin. In den übrigen Empfehlungen hat der Rat darauf hingewiesen, dass die Branche selbst handeln sollte, sofern dies unmittelbar möglich ist, andernfalls innerhalb eines Jahres. Andernfalls empfiehlt der Rat, spezifische Gesetzgebung zur Verwendung von Pferden im Sport in Dänemark zu erlassen.”

Wir stehen also sowohl unter Beobachtung als auch unter Druck. Wir müssen unserer Umwelt zeigen, dass wir unsere eigenen ethischen Leitlinien einhalten können. Daher war es noch nie so wichtig wie heute, welche Signale wir sowohl intern im Sport als auch an unsere gesamte Umgebung senden.

Im Juni konnten wir von den heimlichen Aufnahmen von TV2 bei Helgstrand Dressage lesen. TV2 zeigte diese Aufnahmen unter anderem dem Dänischen Reitverband (DRF).

Am 21. August konnten wir dann basierend auf dem Rechtsstreit zwischen Helgstrand Dressage und TV2 lesen, dass fünf unabhängige Experten vor TV2 eindeutig von Rollkur sprachen und dass einige von ihnen dies als “Tierquälerei und Gewalt gegen das Pferd” bezeichneten.

Am 4. September erging das Urteil in der Sache, und Helgstrand verlor. Er legte sofort Berufung beim Landgericht ein, und wir müssen nun auf deren Entscheidung in der Zukunft warten.

Am 20. September konnten wir erneut von Helgstrand lesen, diesmal ging es um einen Dopingfall aus dem Juni, bei dem sein Pferd Jovian während der DM für Senioren illegal medikamentös behandelt wurde. Das Berufungsgremium entschied in der Angelegenheit, und Helgstrand wurde seine DM-Medaille entzogen und er erhielt eine Strafe von 5000 DKK.

Am selben Tag konnten wir lesen, dass Helgstrands Tierarzt Jonas Rasmussen sagte: “Als derjenige, der allein für das Geschehene verantwortlich ist, verstehe ich das Urteil überhaupt nicht, und es tut mir wirklich leid für Andreas. Ich denke immer noch, dass ich in dieser Situation das Richtige für das Pferd getan habe.”

In demselben Artikel können wir lesen, dass Andreas erst am Dienstag erfuhr, dass sein Pferd während der DM “Kolik” hatte und behandelt wurde. Wenn das wahr ist, ist es ein deutlicher Beweis für eine kalte und zynische Beziehung zu seinem

Pferd, das nun auf ein Sportrequisit reduziert wurde.