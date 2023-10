Oldenburg: „Burg-Pokal Generalprobe“ an Lord Europe

Der diesjährige Agravis Cup in Oldenburg wurde heute morgen mit einer Dressurprüfung Klasse S für sieben- bis neunjährige Pferde eröffnet. Mehrere designierte Finalisten des Nürnberger Burg-Pokals im Dezember in Frankfurt haben die Gelegenheit für eine Hallen-Generalprobe genutzt.

Am besten lief die für eine der großen Überraschungen des Jahres, den Rheinländer Hengst Lord Europe v. Lord Leatherdale. Seit der siebenjährige Rappe bei seiner Körung in Verden für 800.000 Euro der Besitzergemeinschaft Helgstrand/Schockemöhle zugeschlagen wurde, hatte man nichts mehr von ihm gehört oder gesehen. Nun tauchte er dieses Jahr mit Leonie Richter direkt in Klasse S auf. Mehr noch, nach einem ersten weniger erfolgreichen Anlauf in Bettenrode (Rang zehn mit 68,634 Prozent) sicherte er sich in Görlitz überlegen die Qualifikation fürs Nürnberger Burg-Pokal Finale mit dem höchsten Ergebnis der Saison, fast 78 Prozent.

Ganz so viel wie in Görlitz wurden es heute in Oldenburg nicht. 76,865 Prozent gaben die Richter Heinz-Holger Lammers, Ralph Schmidt und Ute von Platen. Alle drei hatten das Paar auf Rang eins. Für Lord Europe war es das erste Hallenturnier überhaupt.

Und nicht nur für ihn. Auch die ebenfalls erst siebenjährige Hannoveraner Stute Bond Girl v. Borsalino unter Emma Kanerva ging erstmals in der Halle und schlug sich mit Bravour: 73,333 Prozent. Sie musste sich ihre Platzierung allerdings mit Burg-Pokal Finalist Nummer drei der Genannten teilen, For Magic Equesta unter Beata Stremler. Der achtjährige Hannoveraner v. For Romance war genau wie Bond Girl mit 924 Punkten bedacht worden.

Bis Rang sechs einschließlich platzierten sich Paare, die dieses Jahr im Nürnberger Burg-Pokal überzeugen konnten: Mit einem Punkt Abstand zu den beiden Zweitplatzierten belegten Helen Langehanenberg und Danny Cool Rang vier. 1,5 Punkte weniger waren es bei Florine Kienbaum und dem Trakehner Nautilus. In Prozent ausgedrückt: 73,254 für Danny Cool, 73,135 für Kienbaum und Nautilus.

Dahinter ging Rang sechs an die beiden Reservisten für Frankfurt, Carina Harnisch und Sheldon Cooper (72,420).

Ebenfalls noch unter den Platzierten: der siebenjährige Oldenburger Wallach Barnsdale W v. Boston mit Kira Wulferding. Für ihn war es erst der zweite Auftritt in Klasse S. Die Burg-Pokal Qualifikationen hatten die beiden noch ausgelassen. Heute erhielten sie 71,707 Prozent.

Alle Ergebnisse aus Oldenburg finden Sie hier.