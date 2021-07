Das Olympia-Dressurparkett ist bereitet – Stadiontraining Nummer eins

Es ist der erste spannende Tag: „Familiarization“, sprich Stadiontraining unter Wettkampfbedingungen. Flutlicht, Blumen, Richterhäuschen – Eindrücke, die keine TV-Kamera von Tokio aus in die Welt sendet.

Unter Flutlicht konnte heute das erste Stadiontraining unter Wettkampfbedingungen absolviert werden. Es ging nach dem ABC. Von AUS (Australien) bis ROC. Das steht für die russischen Reiter, die wegen des Staatsdoping ja nicht für eine offizielle russische Mannschaft starten können.

Sonne beim Stadiontraining, dann wird’s dunkel

Bei der ersten Hälfte des Stadiontrainings schien für das Starterfeld noch die Sonne. Das Flutlicht war aber trotzdem bereits angestellt. Bei den letzten 30 Reiterinnen und Reitern war die Kunstbeleuchtung dringend notwendig. Um 18.20 Uhr dämmert es in Tokio. Ab spätestens 19 Uhr ist es dann zappenduster. Die Temperaturen sinken schon ab 16 Uhr in den Bereich „angenehm sommerlich“ und eine leichte Brise geht auch. Dazu sind die Stallungen leicht temperiert. „Ich brauche da schon eine Decke“, sagt Helen Langehanenberg, Ersatzreiterin der deutschen Equipe. Heute beim Training mit „Mausi“, der Holsteiner Stute Annabelle, die das erste Mal ein Stadion gesehen hat – „war ja auch noch nie in Aachen“ – ging so, dass sicherlich einige Equipechefs im Stillen hoffen mögen, sie könnten eines ihrer Pferde schnell noch herausnehmen und die Holsteiner Stute „umlackieren“. Passagen und Piaffen vom Feinsten, im Galopp schon wieder stark verbessert im Vergleich zu den Deutschen Meisterschaften. So ein „Ersatzpferd“ findet man weit und breit nicht. Solch eine konzentrierte Reiterin wohl auch nicht.

Die ersten Eindrücke des Stadiontrainings

Deutschland ist gut aufgestellt für Olympia. Das war schon vorher klar und das zeigte sich auch heute. Entsprechend zufrieden resümiert Bundestrainerin Monica Theodorescu das Geschehen vor den japanischen Teehäusern nachempfundenen Richterhäuschen. „Alles ist im Moment im Plan. Wir haben noch nicht zu viel trainiert, das wird jetzt gesteigert. Die Pferde sind gut drauf, gut gymnastiziert, locker und konditionell alle in guter Verfassung. Am Donnerstag trainieren wir noch einmal abends, dann ist am Freitagvormittag die Verfassungsprüfung und abends beginnt die Vorbereitung in Richtung Prüfung. Das wird individuell für jedes Pferd und mit jedem Reiter auf den jeweiligen Prüfungstag abgestimmt, so wie es auch bei anderen Championaten der Fall ist.“

Jede so wie sie es mag

Gymnastizieren war angesagt. Jeder Reiterin hatte da ihr individuelles Konzept. Isabell Werth, die heute Geburtstag feierte, stellte Bella Rose tief ein, ritt viele gebogene Linien und im Stadion vergleichsweise wenig Piaffen und Passagen. Was sie wirklich „übte“ war das Halten und Stillstehen.

Dorothee Schneider zählte zu den wenigen Reiterinnen, die ihr Pferd aus Wassertrense gezäumt hatten. Der Hannoveraner Showtime begann ganz klassisch mit Trab/Schritt-Übergängen, gefolgt von Tempounterschieden in Trab und Galopp. Dann kamen Schulterherein und Seitengänge – Schneider Style, hundertfach erprobt, hundertfach für gut und richtig erachtet. Forciert wurde da gar nichts. Gestern hatte Showi einen Schritttag, „so wie zuhause auch“, sagt seine Ausbilderin.

Jessica von Bredow-Werndl ritt die Trakehner Stute Dalera zunächst viel im Geradeaus außen um das Viereck herum. Jede Nation konnte zunächst zehn Minuten den Innenraum des Stadions nutzen und durfte dann anschließend zehn Minuten ins eigentliche Viereck. Dort trainierte die Weltranglistenzweite einige Ausschnitte aus dem Grand Prix. Das Angaloppieren Mitte der langen Seite, das Halten bei C. Alles verlief nach Plan.

Helen Langehanenberg begann mit dem Galopp, früh schon arbeitete sie an den fliegenden Galoppwechseln. Später dann im Trab wechselte sie an der langen Seite zwischen Renvers und Travers und am Ende kaute Annabell vorbildlich die Züngel aus der Hand. Fertig, schön!

Und die anderen Nationen?

Die Dänen sind eine starke Mannschaft. Der Joker ist Catrine Dufour, die – glaubt man Instagram – vor allem nach Tokio gereist ist, um vor der Kamera zu turnen. Ihr talentierter Bordeaux-Sohn Bohemian ging phasenweise eng. Dufours Trainerin Kyra Kyrklund erkannte das wohl. Ihre Gestik (oder wie heißt das, wenn man mit dem Bein so zappelt, dass die Botschaft klar ist: „Qualm ihn an, der muss mehr vor die treibenden Hilfen“) waren unmissverständlich. Der Deckhengst Zack, mittlerweile schon einer der Veteranen im Viereck, ging unter Nanna Skodborg Merrald frisch und schwungvoll. Helina’s Danciera und Carina Cassøe Krüth werden vor Ort trainiert von Andreas Helgstrand. Alle Dänen ritten Ausschnitte aus der Aufgabe: Einreiten, antraben, Traversale, bei C Halten und Rückwärtsrichten. Die mit eleganten schwarzen Schabracken, die rot eingefasst sind, ausgestattete Equipe muss man im Auge haben in Hinblick auf eine Teammedaille.

Briten: very relaxed

Die Briten scheinen nicht nur daheim in Sachen Covid 19 eigene Ideen zu haben … Während Charlotte Fry ihren Niederländer Everdale nach allen Regeln der, nun ja, Kunst in den 20 Minuten ritt, war die zweite Charlotte deutlich entspannter. Charlotte Dujardin, die den kleinen Fuchs Gio – dessen knappes Stockmaß erst recht auffällt, wenn er zwischen vielen „großen“ Pferden unterwegs ist – statt ihrer Stute Freestyle mit nach Tokio gebracht hat, nutzte das Stadiontraining, um ausführlich Schritt zu reiten. Geradeaus und in verschiedenen Seitengängen. Man verrät kein Geheimnis, wenn man sagt, dass es viele Pferde gibt, die in dieser Gangart mehr zu bieten haben, als der Apache-Sohn. Aber es ging wohl nur um Entspannung. Ein kleines Anpiaffieren, das war es. Lehrmeister Carl Hester, der Dujardins Wallach En Vogue reitet, war ähnlich gechillt. Irgendwann trabte er dann untertourig an, ließ den Wallach ein bisschen hin und her Schenkelweichen im Trab, dann ein bisschen Passage. Das war’s. Gareth Hughes als Ersatzreiter ritt Lektionen mit dem Sandro Hit-Sohn Sintano van Hof Olmypia.

Wie stark die Briten sind, ist nach dem heutigen Tag schwer einzuschätzen. Morgen wird auch noch einmal trainiert. Dann übrigens in umgekehrter Reihenfolge, so dass die Mannschaften, die heute im Hellen ritten morgen auch in vollem Flutlicht trainieren können.

Edward will es wissen

Dass die niederländische Equipe sich etwas vorgenommen hat, zeigten vor allem zwei Teammitglieder. Allen voran Edward Gal. Er gab alles mit Total US. Motto: „Hoch die Beine – im Vorwärts, im Seitwärts und auch auf der Stelle“. Die Bewegungsmöglichkeiten – sprich der Radius des Vorder- aber auch des Hinterbeins – des Totilas-Sohns erstaunen mitunter. Wie losgelassen das dann im Viereck aussehen wird, bleibt abzuwarten. Gehorsam ist der Rappe mit dem hübschen Gesicht.

Der Rappe Dreamboy ging unter Hans Peter Minderhoud nahezu immer in schöner Silhouette, zeitweise kam die Zunge kurz zum Vorschein. Die Anlehnung dürfte im genick stetiger sein. Der Hengst machte den Eindruck eines gefestigten Grand Prix Pferdes. Marlies van Baalen ritt ihren Totilas-Sohn Go Legend mitunter ganz langsamen Schritt, ließ im Trab auch mal die Zügel durchhängen. Und Ersatzreiterin Dinja van Lieren ging derweil couragiert zur Sache.

Wie stark sind die Schweden?

Die Schweden haben auch viele auf der Liste. Patrik Kittel, von dem das beste Teamergebnis erwartet wird, zeigte heute mit Well Done mehrfach ungleichmäßige Tritte in der Trabtour. Und das nicht nur für ein paar Tritte. In den Traversalen und auch in einer Verstärkung traten diese Probleme eindeutig zu Tage. Die Pferde der Schwestern Ramel machten einen zufriedenen Eindruck. Dante Weltino und Therese Nilshagen arbeiteten in großen Arbeitspirouetten im Galopp.

Das US-Team

Kurz vor Schluss kam die Equipe aus den USA. Steffen Peters und Suppenkasper sahen ordentlich aus. Der Braune wurde mit wenig variierender Halseinstellung gearbeitet. Mit Spannung wurde der Auftritt von Adrienne Lyle und Salvino erwartet. Der Sandro Hit-Rappe ging gut, aber nicht auffällig gut. Manchmal wollte er mehr schieben als tragen, was zu leichten Unregelmäßigkeiten im Hinterbein führte. Aber: Lyle, die schon über 80 Prozent mit dem Hannoveraner erritten hat, forcierte nichts, sondern schloss den Rappen mit Tempounterschieden immer wieder von hinten heran. Sabine Schut-Kery und Sanceo, neu in der Atmosphäre eines Stadiontrainings, wirkten konzentriert.

Erstes Fazit

Das erste Training unter Echtzeitbedingungen taugt nicht, um schon den Stab über dem ein oder anderen Paar zu brechen. Was generell auffiel: Viele dieser internationalen Top-Pferde gehen wirklich schlechten Schritt, nicht nur am aufgenommenen Zügel. Viertakt? Zu vernachlässigen … Da muss man sich fragen, ob im Spitzensport vielleicht zu viel auf „Pi“ und „Pa“ geachtet wird, also auf Piaffen und Passagen. Oder noch genauer: Ob eine „ausdrucksstarke“ Passage allemal lieber (weil höher bewertet) ist, als ein losgelassener Pferderücken. Auch wenn der doch eigentlich die Basis sein sollte.

In Tokio können Antworten auf diese Frage per Richterurteil gegeben werden. Bleiben Sie dran, es bleibt spannend – hoffentlich nicht verspannt.