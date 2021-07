Olympia-Team-Dressur: deutsche Startfolge für Grand Prix Special steht

Die Mannschaftsgoldmedaille der Dressurreiter bei den Olympischen Spielen in Tokio wird morgen, Dienstag, 27. Juli ab 17 Uhr (10 Uhr in Deutschland) entschieden. Die deutsche Mannschaftsleitung hat gerade die Startfolge der deutschen Reiterinnen bekannt gemacht.

Acht Mannschaften haben sich für das Teamfinale im Dressurreiten qualifiziert. Bei drei Reitern pro Mannschaft sind das 24 Paare, die ab 17 Uhr in Tokio im Viereck des Reitstadions erscheinen.

Geritten wird in drei Gruppen. In den ersten zwei Gruppen gehen Reiterinnen und Reiter in umgekehrter Reihenfolge ihrer Ergebnisse aus dem Grand Prix an den Start. Das heißt, dass Dorothee Schneider und Showtime das letzte Starterpaar in der ersten Gruppe sein werden (18.10 Uhr/11.10 Uhr in Deutschland).