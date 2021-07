Olympia Tokio: Sonntag, 25. Juli, Grand Prix Teil 2

Olympiatag Nr. 2 bei den Reitern: Im Grand Prix sind heute Dorothee Schneider, Isabell Werth und auch Charlotte Dujardin (GBR) dran.

Heute steht der zweite Teil des Grand Prix auf dem Programm. Am Ende des Tages, der sportlich in Tokio um 17 Uhr beginnt, steht dann fest, welche acht Mannschaften im Grand Prix Special am Dienstag um den Titel Mannschaftsolympiasieger konkurrieren werden.

Aktuell führen die Niederländer vor den Dänen und der Equipe aus Großbritannien. Das heißt aber nicht viel, denn von diesen Teams haben bereits jeweils zwei der drei Mannschaftsreiter die Prüfung absolviert. Die Equipe aus Deutschland hat morgen zwei Reiterinnen am Start. Dorothee Schneider und Showtime sind um 20.06 Uhr (13.06 Uhr MEZ) dran. Isabell Werth beschließt die Prüfung um 21.51 Uhr/14.51 Uhr MEZ.

Einen Haken auf der Startliste haben außerdem bei uns in der Redaktion:

Simone Pearce AUS Destano 18.03 Uhr/11.03 Uhr MEZ Carina Cassoe Kruth DEN Danciera 18.12 Uhr/11.12 Uhr MEZ Adrienne Lyle USA Salvino 18.21 Uhr/11.21 Uhr MEZ Juliette Ramel SWE Buriel 19.57 Uhr/12.57 Uhr MEZ Charlotte Dujardin GBR Gio 21.06 Uhr/14.06 Uhr MEZ Steffen Peters USA Suppenkasper 21.42 Uhr/14.42 Uhr MEZ

Und Dalera? Die freut sich über zwei freie Tage – „morgen nur ein bisschen führen“, sagte Jessica von Bredow-Werndl direkt nach der Prüfung auf die Frage, was für die Stute nun auf dem Programm stünde. Sie selbst aber macht nicht lau. „Auch wenn es sich wirklich fantastisch angefühlt hat, werde ich morgen analysieren, was noch zu verbessern ist“.

Am Dienstag geht es dann weiter mit dem Grand Prix Special und für den Mittwoch ist die Kür geplant. Es gibt erste Taifun-Warnungen für den Mittwoch. Gestern hatte es nur etwas geregnet. Viele habe ein bisschen Fracksausen vor dem Regen. Wieder andere erinnern sich an Tryon, wo die Kür ausfiel bei den Weltmeisterschaften.

