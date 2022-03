Ornago: Grand Prix Special an Matthias Alexander Rath und Destacado usw.

Tag zwei beim CDI Ornago mit noch mehr Schleifen für die deutschen Reiter. Vor allem Matthias Alexander Raths Ausbeute kann sich sehen lassen.

74,277 Prozent hatten die Richter Matthias Alexander Rath und dem Hannoveraner Hengst Destacado v. Desperados gegeben, das beste Ergebnis, das der erst neunjährige Fuchs in seiner ja noch jungen Karriere bislang erzielen konnte. Alle fünf Richter hatten die beiden auf Rang eins. Und das trotz eines Patzers in der zweite Pirouette. Dahinter dominierten die Reiterinnen aus der Schweiz. Charlotte Lenherr ritt Sir Stanley W auf den zweiten Platz mit 71,511 Prozent, dicht gefolgt von Estelle Wettstein und Great Escape Camelot (71,340).

Außerdem konnte sich Matthias Alexander Rath über zwei Siege in der Mittleren Tour freuen. Hier stellte er seinen Burg-Pokal Finalisten des Vorjahres vor, den neunjährigen Thiago GS v. Totilas aus der Erfolgsstute von Raths Stiefmutter Ann-Kathrin Linsenhoff, Wahajama v. Warkant. In der Intermédiaire A siegten sie mit 70,088 Prozent, in der Intermédiaire B mit 70,108.

U25 Grand Prix

Im U25 Grand Prix setzten sich erneut Raphael Netz und sein zwölfjähriger Hannoveraner Edward-Sohn durch, heute mit 73,632 Prozent. „Das hat schon echt Spaß gemacht heute!“, so der Kommentar des U25-Europameisters auf Instagram.

Zweite wurde mit einigem Abstand (67,479) Léonie Guerra im Sattel des Oldenburger De Niro-Sohnes Dharkan, gefolgt von Carl-Lennart Korsch und San Ravallo (64,915).

Intermédiaire I

In der kleinen Tour stand heute die Intermédiaire I auf dem Programm. Dank Andrina Suter auf dem neunjährigen Hannoveraner Dimaggio-Sohn Del Curto (73,676) und Charlotte Lenherr im Sattel des zwölfjährigen Trakehner Imperio-Sohnes Loewenstern (69,735) wurde es ein Schweizer Doppelerfolg. Dahinter reihten sich Jessica von Bredow-Werndl und ihre For Romance-Tochter Forsazza de Malleret mit 69,353 Prozent ein.

Von Bredow-Werndl hatte noch ein weiteres Nachwuchspferd mit nach Ornago genommen, den dänischen Grand Galaxy Win-Sohn Got It BB. Die beiden gingen in der internationalen Prüfung der Siebenjährigen an den Start. Sie wurden mit 78,282 Prozent (84,60 für die Qualität, 71,964 für die technische Ausführung) Zweite.

Den Sieg holte die Schweizerin Andrina Suter auf dem Westfalenwallach Briatore v. Belissimo M mit satten 80,429 Prozent in die Schweiz. Stolze 88 Prozent gab es für die Qualität, 72,857 für die technische Ausführung. Das Paar war im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Verden am Start und hatte Rang vier belegt.

Nachwuchsprüfungen

In der FEI-Einzelaufgabe der Ponyreiter gab es einen Doppelerfolg für Sophie Luisa Duen mit ihre beiden Hengsten Del Estero und Cosmo Royale. Del Estero siegte mit 73,784 Prozent. Sein Stallkollege folgte mit 73,604 Prozent dichtauf.

Bei den Junioren hatte heute die Schweizerin Tallulah Lynn Nater mit dem nun achtjährigen Hannoveraner Hengst Quando Unico die Nase vorn, der im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde Vierter gewesen war, damals noch unter Simone Pearce für das Gestüt Sprehe.

Dahinter reihte sich die Österreicherin Florentina Jöbstl auf Floortje ein mit 72,255 Prozent, gefolgt von einem weiteren Schweizer Paar: Robynne Graf mit dem Hannoveraner Don Frederico-Sohn Domino (71,912).

Shona Benner, die einzige deutsche Starterin in der Prüfung und gestern noch Erste und Zweite, wurde heute mit dem Van Vivaldi-Sohn Velvet Vierte (71,814) und auf ihrem neuen Star, der Burg-Pokal Zweiten Schöne Scarlett, nach Problemen in der Galopptour Neunte (68,804).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.