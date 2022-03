Ornago: Zum Abschluss die Grand Prix Kür an Jessica von Bredow-Werndl und weitere Erfolge

Letztes Highlight beim CDI Ornago an diesem Wochenende war die Grand Prix-Kür. Die Siegerin hieß Jessica von Bredow-Werndl mit Ferdinand BB. Aber das war nicht die einzige goldene Schleife heute für Deutschland.

Jessica von Bredow-Wernld und Ferdinand BB gewannen die Grand Prix Kür mit 80,735 Prozent. Für den 13-jährigen Florencio-Sohn war es erst die dritte internationale Kür seiner Karriere. Letztes Jahr in Crozet hatte er schon einmal 82,075 Prozent erhalten. Highlights der heutigen Kür waren die Piaffe-Passage-Arbeit und die Pirouetten, also Lektionen, die auch in der Kür doppelt bewertet werden. Hier gab es mehrfach Wertnoten von 7,5 bis 8,5. Die Serienwechsel wurden mit durchschnittlich 7,5 bewertet, ebenso die Trabtraverversalen. Im Galopp lagen die Noten zwischen 7,0 und 7,5. Alle fünf Richter hatten Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand an der Spitze des Feldes. Sie blieben auch das einzige Paar mit einer Bewertung über 80 Prozent.

Am dichtesten dran am Siegerpaar waren Matthias Alexander Rath und Foundation. Der nun 14-jährige Fidertanz-Sohn brachte es auf 77,180 Prozent. Dritte wurde die Schweizerin Estelle Wettstein mit Quaterboy und 73,445 Prozent auf der Anzeigetafel.

Sieg Nummer drei für Netz

In der U25-Kür waren nur noch drei Paare am Start, aber die Rangierung wäre wohl auch nicht sehr viel anders ausgefallen, wenn es mehrere gewesen wären, denn diese drei hatten schon die vorangegangenen Prüfungen dominiert.

Der Sieg ging auch hier nach Aubenhausen dank Bereiter Raphael Netz auf dem Hannoveraner Edward-Sohn Exclusive BB. Rang eins von allen fünf Richtern und 75,760 Prozent lautete das Ergebnis der beiden. Zweite wurde erneut Léonie Guerra aus Liechtenstein mi ihrem Oldenburger De Niro-Sohn Dharkan (72,225), gefolgt von Carl-Lennart Korsch auf San Ravallo für die Schweiz, denen diesmal 69,105 Prozent für Rang drei reichten.

Nachwuchsprüfungen

Dann waren da noch die Küren der Nachwuchsreiter. Bei den Ponyreitern hatte sich Sophie Luisa Duen entscheiden müssen, welches ihrer beiden Ponys, mit denen sie zuvor Erste und Zweite gewesen war, sie in der Kür reiten wollte. Sie entschied sich für Del Estero und kam mit ihm auf starke 78,858 Prozent. Platz zwei belegte Ludovica Camerlengo aus Italien mit Chantre (74,558), gefolgt von der Schweizerin Sarah Demmler auf Dear Principal (74,417).

Bei den Junioren gab es erneut einen Sieg für Tallulah Lynn Nater aus der Schweiz auf dem Oldenburger WM-Vierten des Vorjahres, Quando Unico. Die beiden hatten eine kleine Welt Vorsprung zum Rest des Feldes mit ihren 76,675 Prozent. Zweite wurde Florentina Jöbstl auf der KWPN-Stute Floortje für Österreich (71,917), gefolgt von Layla Schmid (SUI) mit Dujardin D’arx (71,433).

Einzige deutsche Juniorin in Ornago war Shona Benner. Sie hatte für die Kür nur ihren achtjährigen Westfalen-Hengst Velvet gesattelt und kam mit 69,517 Prozent aus dem Viereck. Das reichte für Rang sieben. Allerdings muss man sagen, dass die Richter sich im Ganzen nur bei der Siegerin einig waren. Bei Benner reichten die Noten beispielsweise von 67,925 Prozent (Rang sieben) bzw. 68,50 Prozent (Rang acht) bis 72,125 Prozent (Rang drei). Bei anderen Reitern bewegten sie sich zwischen 67,60 und 75,20 Prozent für ein- und denselben Ritt. Am Tisch saßen Cornelia Hinsch bei H, Alexandre Lacerda-Leao bei C und Dora Markun bei B.

Ornago war auch Treffpunkt des vierbeinigen Nachwuchses. So hatte Jessica von Bredow-Werndl neben Ferdinand und Forsazza de Malleret in der kleinen Tour auch ihren dänischen Hengst Got It für die internationalen Aufgaben der Siebenjährigen dabei. Für die beiden blieb es bei Rang zwei hinter dem WM-Vierten der Sechsjährigen des Vorjahres, dem Westfalen-Wallach Briatore v. Belissimo M unter der Schweizerin Andrina Suter. Allerdings war deren Vorsprung deutlich zusammengeschmolzen. Heute hieß es 79,586 zu 79,243 Prozent. Die Gesamtnote ergab sich jeweils aus den Bewertungen der Qualität des Pferdes zusammen mit der technischen Ausführung der Lektionen auf S-Niveau.

