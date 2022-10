Oslo: Total Hope doppelt siegreich

Für Isabel Freese waren die Dressurprüfungen beim Weltcup-Turnier in Oslo ein Heimspiel. Obwohl sie schon lange in Deutschland lebt, reitet sie nach wie vor für ihre norwegische Heimat. Dank Total Hope wurde der Auftritt zuhause ein voller Erfolg.

Der Oldenburger Rapphengst v. Totilas aus Weihegold, gezogen von Christine Arns-Krogmann und in gemeinschaftlichem Besitz der Hengsthaltung Schockemöhle und der Dänin Lone Boegh-Henriksen, gewann sowohl den Qualifikations-Grand Prix als auch die Kür – und das jeweils mit rund zehn Prozent Vorsprung. Bei den Dressurprüfungen in Oslo handelte sich um eine Einladungsveranstaltung, an der nur Reiter aus Norwegen und Schweden teilnahmen. Es saßen nicht wie sonst fünf Richter am Viereck, sondern nur drei, darunter der ehemalige FEI-Dressurdirektor Trond Asmyr.

Für den zehnjährigen Louisdor-Preis Sieger des Vorjahres und Burg-Pokal Gewinner 2019 fing das Wochenende in der norwegischen Hauptstadt schon gut an: 77,467 Prozent gab es im Grand Prix – mehr als er je zuvor auf internationalem Parkett erhalten hat.

Platz zwei teilten sich zwei weitere norwegische Paare mit jeweils 68,867 Prozent: zum einen Cathrine Rasmussen auf dem elfjährigen Westfalen Zoulmate v. Zack aus der Zucht des Gestüts Glanetal und zum anderen Mathilde Merethe Klaesson im Sattel des zwölfjährigen Dänen Sandbaeks Rio EL v. Skovens Rafael.

In der Kür wurden es 82,417 Prozent für Freese und Total Hope. Für den Hengst war es das erste Mal, dass er seine Kür vor internationalem Publikum präsentierte. National hatte er bereits auf dem Anakenenhof in Pinneberg bei Hamburg einen siegreichen Auftritt damit.

Zweite wurde erneut Cathrine Rasmussen, für die es ebenfalls die erste internationale Kür mit Zoulmate war. 72,467 Prozent wurden es für die beiden. An dritter Stelle reihte sich diesmal Trude mit dem erst neunjährigen Dänen Christianslund Furstino v. Fürstenball ein. Er war dieses Jahr allerdings schon einige Küren gegangen, verzeichnete mit 71,767 Prozent ebenfalls eine persönliche Bestleistung.

