Patrick van der Meer wird „Bondscoach“ der niederländischen Dressurreiter

Der niederländische Pferdesportverband KNHS hat ein klares Ziel für Olympia der Dressurreiter 2024 vor Augen und Patrick van der Meer soll helfen, dieses zu erreichen.

Horses.nl hat die Meldung des niederländischen Pferdesportverbands KNHS geteilt, dass Patrick van der Meer ab 1. Januar Nationaltrainer der niederländischen Dressurreiter wird. Bisher hatte Alex van Silfhout diese Aufgabe inne. Er bleibt als Trainer an der Seite von Van der Meer. Zusammen sollen sie dafür sogen, dass die niederländischen Dressurreiter bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 unter die Top drei kommen. Das ist das erklärte Ziel.

Iris Boelhouwer vom KNHS erklärte, Alex van Silfhout solle sich mehr auf das Training konzentrieren, weil er „besser als jeder andere weiß, wie es im Viereck aussehen sollte“. Er solle sich mehr auf die technische Seite des Sports konzentrieren. „In diesem Bereich ist der Beste den es gibt.“ Neben den privaten Trainern stelle er einen „enormen Mehrwert“ dar.

Patrick van der Meer komme dann mehr die Rolle des Managers als die des Trainers zu. Auf diesem Gebiet habe er „viel Erfahrung und eine klare Vision“, so Boelhouwer weiter. In seiner Zeit als Turnierreiter war Patrick van der Meer unter anderem bei den Olympischen Spielen 2012 in London am Start. Zudem ist er sportlicher Leiter des CHIO Rotterdam und kenne sich daher im internationalen Spitzensport sehr gut aus. Dadurch könne er den niederländischen Dressursport zusammen mit Van Silfhout unterstützen und stärken.

Van der Meer sagt, er habe selbst nicht mehr den Ehrgeiz, auf höchstem Niveau im Sport zu reiten, wenngleich er zuhause noch im Sattel sitzt. Aber er sei „hoch motiviert, einen positiven Beitrag zum niederländischen Dressursport zu leisten“.

Auch Alex van Silfhout sagt, er sei zufrieden mit dieser Lösung. Er könne sich mehr auf das konzentrieren, was ihm liegt und Van der Meer sei eine „angenehme Person, mit der man zusammenarbeiten kann“. Außerdem könne er die Reiter sehr gut motivieren. Sein Fazit: „Alles positive Eigenschaften, die wir bei der Verwirklichung unserer Ambitionen sehr gut gebrauchen können.“

Van der Meer und Van Silfhout werden die Teamaufstellungen nun gemeinsam in Absprache mit der technischen Leitung des KNHS bestimmen.

horses.nl/KNHS

Bei den vergangenen Championaten inklusive der Olympischen Spiele 2021 waren die Niederländer immer recht weit von den Medaillenrängen entfernt gewesen. Es wurde jedesmal Rang fünf. Der Tiefpunkt war der Nationenpreis in Rotterdam in diesem Jahr, wo das „Oranje-Team“ sich im Grand Prix nicht für die nachfolgenden Prüfungen qualifizieren konnte. Alex van Silvhout selbst sprach hier von einem „Debakel“.