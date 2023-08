Paulina Holzknecht siegreich bei Piaff-Förderpreis Etappe in Verden

Die Nachwuchsserie Piaff Förderpreis ist für U25-Dressurreiter häufig ein Sprungbrett in den Senioren-Sport. In ihrem letzten Jahr dieser Nachwuchsreiter-Altersklasse konnte Paulina Holzknecht einen Sieg verbuchen in der Etappe von Verden.

Es war erneut ihr Erfolgspferd Entertainer Win T, der mit der 25-jährigen Reiterin aus Solingen zum Sieg tanzte. Der niederländisch gezogene Rousseau-Jazz-Sohn ist nun 14-jährig, mit ihm war Holzknecht international schon hoch platziert in U25-Touren, wie in Kronberg und Compiègne 2022. Auch bei der U25 DM in Balve war das Paar am Start, absolvierte dort jedoch nur die Einlaufprüfung mit Platz vier am Ende.

Ebendieser Platz wurde Holzknecht und ihrem braunen Hengst nun auch in der Einlaufprüfung, aber in der entscheidenden Wertung wendete sich das Blatt. 72,306 Prozent vergaben die Richter in der Prüfung für die Vorstellung des Paares, damit war der dreimaligen Mannschafts-Europameisterin und mehrfachen Einzelmedaillengewinnerin im Junioren- und Junge-Reiter Sport der Sieg sicher.

Rang zwei ging an Lia Welschof mit First Class und 72,047 Prozent. Die jüngste auf dem Podium war Anna Schölermann, die erst in wenigen Tagen 22 Jahre alt wird. Sie ist im Stall von Hubertus Schmidt tätig und war mit ihrem Hannoveraner Bon Scolari als Siegerin der Einlaufprüfung hervorgegangen. In der Wertungsprüfung wurden es für den Bon Bravour-Sohn und seine Reiterin 70,558 Prozent und Platz drei.

Es steht nun noch eine Station des Piaff-Förderpreises vor dem Finale im Rahmen der German Masters in Stuttgart an. Die von der Liselott-Schindling-Stiftung unterstützte Serie macht vor Stuttgart ausnahmsweise Halt in Riesenbeck, da das Ludwigsburger Dressurfestival abgesagt wurde. Dort werden die Teilnehmer auf der Anlage von Ludger Beerbaum im Rahmen der Dressur- und Para-Dressur-Europameisterschaften starten (5. bis 10. September).

Alle Ergebnisse der Piaff-Förderpreis-Etappe in Verden 2023 finden Sie hier.

