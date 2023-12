Peelbergen: Der nächste Sieg mit über 81 Prozent für Cathrine Dufour und Freestyle

Das erste internationale Turnier für Cathrine Laudrup-Dufour und Mount St. John Freestyle und der zweite Sieg mit mehr als 81 Prozent – Hallo, Medaillenkandidaten! Nach dem Grand Prix gewannen sie heute auch den Special in Peelbergen.

17 Paaren hatten sich für den Grand Prix Special heute beim CDI3* Peelbergen entschieden. Mit 81,404 Prozent waren Cathrine Laudrup-Dufour und die 14-jährige Hannoveraner Stute Mount St. John Freestyle wie schon gestern im Grand Prix in einer eigenen Liga unterwegs. Die Französin Marietta Almasy bei B gab ihnen gar 87,234 Prozent. Damit wären sie dieses Jahr locker Europameister geworden. Und das trotz eines Patzers am Ende der Aufgabe, als die Fidermark-Tochter im starken Trab an der langen Seite einmal angaloppierte.

Doch das war der einzige grobe Schnitzer. Ansonsten überzeugten die beiden durch eine super harmonische Vorstellung, die für die Zukunft des ja noch ganz jungen Paares einiges erwarten lässt. Und dabei werden sie sicherlich mit mehr Prüfungsroutine noch eine Schippe drauflegen können.

Platz zwei ging mit Abstand an die in den Niederlanden beheimatete Britin Charlotte Fry im Sattel von Especial v. Everdale (71,894) vor Frankreichs Corentin Pottier auf dem Totilas-Sohn Gotilas du Feuillard (71,574).

Das beste deutsche Ergebnisse lieferten Fabienne Müller-Lütkemeier und Valesco mit 71,043 Prozent auf Rang fünf. Carina Scholz und Soirree d’Amour wurden mit 68,808 Prozent Zehnte.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.