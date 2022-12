Peelbergen: Erster Special, erster Sieg für Pidgley, Carina Scholz Dritte

Für die 18 Jahre junge Britin war der CDI3* in Peelbergen nicht nur ihr erstes internationales Grand Prix-Turnier, sondern auch das erste Turnier, auf dem sie einen Grand Prix Special geritten ist. Besser hätte die Premiere nicht laufen können.

Mit 75,085 Prozent entschieden Annabella Pidgley und der elfjährige KWPN-Wallach Gio den Grand Prix Special für sich. Hatten die beiden gestern im Grand Prix noch einen kleinen Patzer nach dem starken Galopp, zeigten sie heute eine sichere Prüfung, bei der das Endergebnis auch die durchschnittlichen Bewertungen der einzelnen Lektionen widerspiegelte. Drei Richter hatten die beiden an erster Stelle, wobei der Niederländer Maarten van der Heijden bei H ihnen sogar 77,766 Prozent zugestand. Am zurückhaltendsten in ihrer Bewertung war die deutsche Jurorin Nicole Nockemann bei E mit 72,979 Prozent. Sie, wie auch die niederländische Kollegin bei M, Mariette Sanders-Van Gansewinkel sahen Pidgley und den Apache-Sohn auf Rang zwei.

Sie hätten das Siegerpaar von gestern erneut nach vorne gestellt, Marlies van Baalen mit ihrem selbst gezogenen Don Schufro-Sohn Habibi DVB. Schlussendlich mussten die beiden sich mit 74,489 Prozent auch nur knapp geschlagen geben. Für den zehnjährigen Habibi ist Peelbergen das erste internationale Grand Prix-Turnier. Bislang war er turniermäßig vor allem von Mara de Vries präsentiert worden, mit der er an drei Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde teilgenommen hat.

Auf Rang drei endete der Ausflug in die Niederlande für das neue deutsche Paar, Carina Scholz auf der von Kira Wulferding bis Grand Prix ausgebildeten Soiree d’Amour. Hier wurden es 73,213 Prozent.

Weitere Ergebnisse

Peelbergen war ja zugleich auch ein internationales Kräftemessen des Nachwuchses im Dressursattel. Bei den Ponyreitern setzte sich in der FEI-Einzelwertung Maria Teresa Pohl auf Der Kleine Sunnyboy mit Weile an die Spitze. 73,162 Prozent gab es für die 15-jährige Pohl und ihren zwölfjährigen Dunkelfuchswallach, der zuvor ja unter Shona Benner hoch erfolgreich war. Für die beiden war es der erste internationale Sieg.

Dabei ließen sie das Siegerpaar von gestern, Anna Munkebo aus Dänemark auf Lyngdal’s Mira Puella klar hinter sich. Für die beiden wurden es 70,991 Prozent. Lotta Beckmanns und Grenzhoehes Dragon Kiss holten den dritten Platz mit 70,180 Prozent ebenfalls nach Deutschland.

Bei den Children setzte sich heute die Schwedin Ronja Kardos im Sattel von Holly’s Final mit 80,70 Prozent vor die deutsche Vortagessiegerin Greta Louise Wagner, die mit Fürst Deluxe nach einem Verreiten 77,025 Prozent erhielt.

Bei den Junioren ging der Sieg an Lokalmatadorin Lara van Nek auf Jappaloup. 69,559 Prozent reichten dafür. Einzige Deutsche im 18-Lager war Leonie Koch im Sattel von Nymphenburgs First Choice, die mit 66,618 Prozent Fünfte wurde.

Im U21-Lager hieß die Siegerin Jo-Anne Koch auf Darabel (72,157) und kam aus den Niederlanden, und die Zweitplatzierte hieß erneut Leonie Koch, hier auf Diabolo Nymphenburg, mit dem es 70,294 Prozent geworden waren.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.