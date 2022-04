Peelbergen: Kür-Sieg für Emmelie Scholtens und Indian Rock, Special an Marieke van der Putten, Nuxoll auf Rang drei

Auf Edward Gal und Total US werden die Niederländer bei der WM in Herning verzichten müssen. Aber das nächste Championatspaar steht schon in den Startlöchern, wie sich heute erneut zeigte beim CDI3* in Peelbergen.

Nachdem sie in den vergangenen Wochen bereits ihren ersten Grand Prix überhaupt und gestern den ersten internationalen hatten gewinnen können, setzten Emmelie Scholtens und der neunjährige KWPN-Hengst Indian Rock v. Apache ihre Siegesserie heute fort. Sie hatten sich für die Kür-Tour beim CDI3* in Peelbergen entschieden und gewannen die Prüfung mit 76,640 Prozent. Die Highlights im Protokoll der Prüfung waren die Passagen, die Übergänge, die Pirouette nach rechts (die nach links glückte nicht ganz so gut) und die Trabtraversalen. Schwachpunkte waren der starke Schritt und der starke Trab. Trotzdem reichte das Ergebnis locker, um Adelinde Cornelissen auf dem Bruder ihres Parzival, Fleau de Baian, auf Rang zwei zu verweisen. Hier gab es 75,360 Prozent. Dicht dahinter reihte sich an dritter Stelle mit Remy Bastings und dem 13-jährigen Eqador v. Cador ein weiteres niederländisches Paar ein.

Die Gastgeber hatten auch im Grand Prix Special das Zepter in der Hand. Hier triumphierte die Zweitplatzierte des gestrigen Grand Prix, Marieke van der Putten auf dem Totilas-Sohn Torveslettens Titanium. Sie erreichten eine neue persönliche Bestleistung auf internationalem Parkett von 73,574 Prozent. PB wie Personal Best hieß es auch für die Paare dahinter: Remy Bastings, diesmal auf Ambassador v. Rhodium, und Sandra Nuxoll mit ihrem Louisdor-Preis Sieger Bonheur de la Vie v. Bordeaux, der national schon häufig deutlich mehr als 70,255 Prozent erhalten hatte, aber international eben noch nicht. Überhaupt war dies erst der zweite internationale Grand Prix Special des nun zehnjährigen KWPN-Wallachs. Beim ersten im September in Hagen hatte Nuxoll aufgegeben. Heute glänzten die beiden besonders in den Passagen.

Weitere Ergebnisse

Bei den Ponyreitern gaben die deutschen Teilnehmerinnen heute den Ton an in der FEI-Mannschaftsaufgabe. Greta Stracke und Hesselteichs Lucky Dancer sicherten sich den Sieg der Prüfung mit 72,952 Prozent vor Alessa Marie Maass mit Delray (71,095). Dritte wurde Sissi Gijsen für die Niederlande mit New Star (70,476).

Alessa war auch bei den Children am Start. Hier stellte sie Gut Wettlkam’s Floricella vor und wurde mit 69,018 Prozent Vierte der sechs Teilnehmer. Platz eins holten Isabella Karajkovic und Wert’s Snowflake mit 77,804 Prozent vor Robin Dicker auf Lindenburgs Helena (76,965) und Hansje Bodewijn im Sattel von Bo (72,679). Alle drei waren für die Niederlande am Start.

Auch in den weiteren Altersklassen dominierten die Gastgeber. Micky Schelstraete ritt Gregwaard v. Florencio mit 70,455 Prozent an die Spitze der Junioren. Das Nachsehen hatten Lara van Nek und ihre beiden Pferde, Fariska (69,596) und Impress Taonga (69,495). Einziges deutsches Paar waren Liliane Spallek und Lyon, die mit 64,343 Prozent Platz 13 von 15 belegten.

Bei den Jungen Reitern hatte U21-Europameister Marten Luiten die Nase vorn, allerdings nicht auf seinem EM-Pferd, sondern dem erst siebenjährigen Killer v. George Clooney, wie er selbst auch niederländischer Provinienz. Zweite wurde eine weitere Oranje-Reiterin: Bente Hedeman Joosten auf Hippy Evitia (68,824). Direkt dahinter hielten Maja Schnakenberg und Donna Bella als Dritte die deutsche Fahne hoch (67,451).

Im U25-Grand Prix waren die Sieger der Intermédiaire II, Corinda Luttjeboer und Cirano, auch heute nicht zu schlagen. Ihre 70,470 Prozent waren das einzige Ergebnis mit einer 7 vorne. Dahinter belegten Carlijn Vaessen und Fossbury Rang zwei (67,991) vor Cosima von Fircks und Nymphenburg’s Easy Fellow aus Deutschland (65,641).

Alle Ergebnisse aus Peelbergen finden Sie hier.