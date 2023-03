Piff-Förderpreis 2023: Die Teilnehmer stehen fest

Drei Tage lang wurde die nächste Generation angehender Grand Prix-Reiter im Alter bis 25 Jahren am Bundesstützpunkt in Warendorf gesichtet und als Höhepunkt wurde eine Prüfung unter Turnierbedingungen geritten. Die besten 13 Teilnehmer sind nun eingeladen an den vier Stationen auf dem Weg zum Finale teilzunehmen.

Und dies sind die 13 U25-Paare, die sich für die Piaff-Förderpreis Saison 2023 haben empfehlen können:

Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Farrington

Louisa Deutschbauer (Merzig/SAL) mit Hanami OLD

Thomas Trischberger (Lenggries/BAY) mit Liverpool

Emily Fisch (München/BAY) mit Apanage

Lia Welschof (Paderborn/WEF) mit DSP First Class

Niklas Brokamp (Borken/WEF) mit Dark Poison

Anna Schölermann (Lichtenau/WEF) mit Triple A oder Bon Scolari

Michael Geismeier (Massing/BAY) mit Di Navarone

Pia-Carlotta Gagel (Helmstedt/HAN) mit Riccio

Sophie Dammeyer (Rheinberg/RHL) mit Volare B

Emely van Loon (Mandelbachtal/SAL) mit FBW Desperaux

Franziska Haase (Hellschen-Heringsand-Unterschaar/SHO) mit De Nino

Victoria Marie Schönhofen (Saarlouis/SAL) mit Zack Zack VS

Außerdem sind die derzeitigen Mitglieder des U25 Bundeskaders startberechtigt. Das sind Titelverteidigerin Helen Erbe, die heute beim CDI4* in Aachen am Start war (Rang 14 auf Carlos mit 68,283 Prozent), Paulina Holzknecht, Joana Peterka, Alina Schrader (die beide morgen in Aachen in der U25 Tour am Start sind), Selina Söder und Alexa Westendarp.

U25 Bundestrainer Sebastian Heinze sagte gegenüber der FN nach den Eindrücken vom Sichtungslehrgang mit Blick auf die neue Saison: „Wir haben eine gute Mischung für diese Saison. Es sind einige Paare dabei, die sich aus dem U21-Bereich hochgearbeitet haben, neue Gesichter mit vielversprechenden Pferden sowie gut junge Berufsreiter.“