Pilisjaszfalu: Franziska Stieglmaier vor Lisa Müller im Special, Nationenpreis für Deutschland

Auf einem selbst ausgebildeten Pferd, Lukas, wurde Franziska Stieglmaier einst Piaff-Förderpreis Siegerin. Auf einem anderen selbst ausgebildeten Pferd holte sie heute im Nationenpreis von Pilisjaszfalu ihren ersten internationalen Grand Prix-Sieg bei den Senioren.

2017 verbuchten Franziska Stieglmaier und der zwölfjährige Hannoveraner Wallach Samurai v. St. Moritz Junior ihren ersten Sieg in einer Dressurpferdeprüfung Klasse L. Heute folgte der erste Grand Prix-Sieg auf internationaler Bühne. Mit persönlichem Bestergebnis von 71,234 Prozent. Alle fünf Richter hatten die beiden an der Spitze. Schon in Hagen waren sie mit schönen Runden aufgefallen. Allerdings war der Dunkelfuchs da noch etwas übermotiviert. In Mannheim wurden sie Zweite im Grand Prix, Sechste im Special. Heute dann die goldene Schleife.

Zweite wurden die Sieger von gestern, Lisa Müller und D’avie, die heute unter anderem Probleme in den Einerwechseln hatten sowie in der Rechtspirouette. Unter dem Strich wurden es exakt 70 Prozent für das Paar.

Dahinter reihten sich zwei Vertreter der Gastgeber ein: Benedek Pachl ritt Donna Friderika mit 68,671 Prozent auf Platz drei, gefolgt von Jazmin Yom Tov (quasi die Hausherrin) im Sattel von Konfucius (68,043).

Der dritte Bayer im deutschen Team, Rudolf Widmann mit Ferrari, wurde Siebter. 65,596 Prozent waren es hier.

Damit war Deutschland der Sieg im Nationenpreis nicht zu nehmen.

Weitere Ergebnisse vom Nationenpreisturnier in Pilisjaszfalu finden Sie hinter diesem Link.

