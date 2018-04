Preis der Besten 2018: Diese Dressurreiter dürfen an den Start gehen

In vier Wochen geht es für den Nachwuchs zum Preis der Besten nach Warendorf. Nun ist bekannt gegeben worden, welche Paare vom 25. bis 27. Mai im Dressurviereck an den Start gehen dürfen. Erstmals dabei ist in diesem Jahr auch die Altersklasse Children.

Der Preis der Besten gehört für die deutschen Nachwuchsreiter zu den wichtigsten Turnieren im Jahr. Der Weg dorthin ist nicht einfach: Bei den Sichtungslehrgängen im ganzen Land mussten sich potenzielle Kandidaten zunächst eine Nominierung für die Sichtungsturniere erkämpfen. Nur wer dort bestehen konnte, durfte in den letzten zwei Wochen in Hagen und Kronberg an den Start gehen. Die AG Nachwuchs des Dressurausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat nun die finalen Teilnehmer für den Preis der Besten 2018 benannt. Insgesamt 62 Ponyreiter, Junioren und Junge Reiter haben eine Startberechtigung erhalten.

Erstmals dabei sind in diesem Jahr auch die Children – also jene Reiter und Reiterinnen, die der Altersklasse U14 angehören und auf Pferden (statt Ponys) im Viereck unterwegs sind. Die Children-Tour beginnt mit dem Preis der Besten, bei den Turniern in Hagen und Kronberg waren die jungen Talente noch nicht dabei. Erst nach einem Lehrgang Anfang Mai in Warendorf wird sich entscheiden, wer die Children-Tour reiten darf. Die erste offizielle WM-Sichtung für die Children wird dann beim Wiesbadener Pfingstturnier ausgetragen.

Diese Paare dürfen sich über eine Nominierung für den Preis der Besten 2018 in der Dressur freuen:

Ponyreiter (U16)

Julia Barbian mit Der kleine König

Tessa Bartels mit Grenzhoehes My Ken

Lana-Pinou Baumgürtel mit Heiligenberg’s Nice Blue Eyes

Lucie-Anouk Baumgürtel mit ZINQ Massimilliano FH und Coriander FH

Shona Benner mit Nobels Boy H und Der kleine Sunnyboy WE

Lena Bücker mit Cosmopolitan

Antonia Busch-Kuffner mit Daily Pleasure WE

Shari Ann Dupree mit Crown Wishing Well

Lea-Marie Golkowski mit Die feine Chanel

Carlotta Holtkamp-Endemann mit Caspar HE WE

Johanna Kullmann mit Champ of Class und Madam’s Miss Maria

Jana Lang mit NK Cyrill und Nur für Dich

Nele Löbbert mit Clooney

Anna Middelberg mit Drink Pink

Laura-Franziska Riegel mit Cinderella M WE

Laura Stuhldreier mit Chantre

Moritz Treffinger mit Top Queen H

Junioren (U18)

Romy Allard mit Summer Rose

Lily Bendig mit Boscolo

Isabelle Bottermann mit Valencia

Sina Eilers mit Fürst Nymphenburg

Helen Erbe mit Serano und Dolce Vita

Linda Erbe mit DSP Fierro

Nane Grunwald mit Sülberg

Franziska Haase mit Lorentino

Eileen Henglein mit Alonso V

Luna Laabs mit Wild Willy Granly

Liselott Marie Linsenhoff mit Danönchen

Valentina Pistner mit Flamboyant

Sophie Reef mit Rue Noblesse

Sophia Ritzinger mit Romano

Charlotte Rühl mit Dante

Henri Schamburg mit Ducati K

Henriette Schmidt mit Rocky’s Sunshine

Johanna Sieverding mit Lady Danza

Marlene Sieverding mit Fürst Levantino

Junge Reiter (U21)

Joanna Allmeling mit Romario

Ann-Kristin Arnold mit Rio de Janeiro

Kristin Biermann mit Zwetcher

Lisa Breimann mit Aida Luna

Cosima von Fircks mit Diabolo Nymphenburg und Nymphenburg’s Easy Fellow

Paulina Holzknecht mit Wells Fargo

Rebecca Horstmann mit Friend of mine

Nadine Krause mit Dancer

Ann-Sophie Lückert mit Fairmont

Raphael Netz mit Lacoste

Semmieke Rothenberger mit Geisha und Dissertation

Annika Rühl mit Fire Moon P

Jana Schlotter mit Rubin-Renoir

Franziska Schwiebert mit Hogholm’s Facel Vega

Sophie Stilgenbauer mit Scharon

Lia Welschof mit Don Windsor

Alexa Westendarp mit Der Prinz und Four Seasons

Ninya Wingender mit Royal Flasky Jack