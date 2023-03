Preis der Besten 2023: Die Nominierten für die Sichtungen

Die besten Nachwuchsreiter Deutschlands treten alljährlich im Mai beim Preis der Besten in Warendorf an, traditionell die erste Sichtung auf dem Weg zur Europameisterschaft. Aber vorher wird gesichtet.

Nach einem Auswahllehrgang stehen für die Dressurreiter mit Ambitionen zum Preis der Besten zwei Sichtungsturniere an, vom 6. bis 8. April in Hagen a.T.W. und vom 15. bis 16. April in Kronberg. Er wo in welcher Altersklasse starten darf, wurde nun in Warendorf festgelegt.

Hagen

Children (U14)

Mia Wajselfisz (Berlin/BBG) mit Vivino

Emma Luise Haferkamp (Bremen/BRE) mit Whoopy

Lilly Marie Heins (Sandbostel/HAN) mit Skyline

Lilli von Helldorff (Oerel/HAN) mit Fanta und Flair v.H.

Justus Buch (Grabow/SAN) mit Der kleine Prinz

Tjore Schmielau (Wesselburenerkoog/SHO) mit Bellentines

Katharina Haverkamp (Haltern am See/WEF) mit Fi Delia

Antonia Holtmann (Billerbeck/WEF) mit Elton John

Marie-Jolie Beyer (Hude/WES) mit Finia Rose

Amy Krull (Lorup/WES) mit Gitti Go

Henrike Senger (Osnabrück/WES) mit Fifty Cent

Johanna Witte (Cloppenburg/WES) mit Maldonado GV

Ponys (U16)

Ava Müller (Berlin/BBG) mit Steendiek´s Morgenstern Dalai

Philine Otten (Ottersberg/BRE) mit Dr. Best

Hubertus Stallmeister (Hamburg/HAM) mit Adriano B

Carolin Ehrich (Quickborn/HAM) mit Dancing Daylight

Anna Hansmann (Hamburg/HAM) mit Cosmostar

Lilli von Helldorff (Oerel/HAN) mit Debby Dobbsen (Reserve: Nelson)

Zoe Marie Hachmeier (Schönhausen/SAN) mit Mini Cooper

Filina Joelle Stürken (Hamburg/SHO) mit Bali vM

Katharina Haverkamp (Haltern am See/WEF) mit Mon Ami Golden Knight

Maximilia Osterhoff (Herten/WEF) mit Mr. Handsome

Lotta Plaas (Sassenberg/WEF) mit Cosmopolitan NRW (Reserve: Neverland)

Malin Schmorleiz (Haltern am See/WEF) mit Don Miguel FH

Coralie Zumbansen (Coesfeld/WEF) mit Amicelli

Hannah Charlotte Isbruch (Castrop-Rauxel/WEF) mit Dabia Dior

Birte Bunte (Lembruch/WES) mit Heitholms Dempsey

Carla Thees-Ovelgönne (Dinklage/WES) mit Ekras Van Tastique

Junioren (U18)

Nele Klaus (Stahnsdorf/BBG) mit Bonfire und Fantastic

Jette Brünjes (Bremen/BRE) mit Fürstenstein

Charlotte Rentrop-Schmid (Hamburg/HAM) mit Djamila

Marlene Breuer (Hamburg/HAM) mit Loredana

Carolina Miesner (Scheeßel/HAN) mit Exclusive

Kenya Schwierking (Barver/HAN) mit Cecil und Imani

Antonia Kurp (Kloster Wulfshagen/MEV) mit Follow Me OLD

Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg/SHO) mit Libertad und Lifestyle

Janne Marie David (Stockelsdorf/SHO) mit DeeJay

Marie Holtfreter (Hamburg/SHO) mit Amorio und Fantango

Lena Pögel (Leddin/SHO) mit Bon Cruz M

Anastasia Baumgartner (Ostbevern/WEF) mit Smirnoff

Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen/WEF) mit Goldberg

Lara Middelberg (Glandorf/WEF) Fine Flashlight

Phelina Morzynski (Pattensen/WEF) mit Sacre Fleur

Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln/WEF) mit Emma, Founder und Escalla

Leonie Koch (Höchstberg/WES) mit Antara

Clara Paschertz (Cloppenburg/WES) mit Lady Danza und Danubio

Martha Raupach (Damme/WES) mit Jack Sparrow

Jule Stolzenberger (Oberreichenbach/WES) mit Bentley

Rose Oatley (Lütjensee/SHO) mit Sommernacht

Junge Reiter (U21)

Caroline Locklair (Mohrkirch/HAM) mit Consus

Anna Derlien (Pattensen/HAN) mit Holly Golightly und Lisbeth

Maja Schnakenberg (Dörverden/HAN) mit Donna Bella und Brianna

Pia-Carlotta Gagel (Helmstedt/HAN) mit Luke Skywalker und Sa Coeur

Linda Kaiser (Markkleeberg/SAC) mit Fellow Plus

Yasmine Schleuning (Norderstedt/SHO) mit Uniquors Deluxe

Vivienne Bormann (Eitzendorf/WEF) mit Especially

Greta Holtmann (Billerbeck/WEF) mit Fiona

Theresa Nabbefeld (Lüdinghausen/WEF) mit Devalero

Mette Schön (Porta Westfalica/WEF) mit Maditha

Pauline Weitkamp (Billerbeck/WEF) mit Alfa Romeo

Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln/WEF) mit Hugo und Farlana

Anna Middelberg (Glandorf/WES) mit Blickfang

Nina zur Lage (Bersenbrück/WES) mit Love Parade

Nina-Sue Neumann (Hude/WES) mit Bella Rouge

Rose Oatley (Lütjensee/SHO) mit Veneno

Das sind die Nominierungen für Kronberg

Children (U14)

Marie Bernhard (Iggingen/BAW) mit For Rock G

Emelie Hertwig (Steinheim an der Murr/BAW) mit Sancaster und Diamond’s Rubioso

Carla Müller (Bad Boll/BAW) mit Dr. No

Vivianne Mercker (München/BAY) mit Djamalla und Belladonna

Greta Friederike Schmitt (Bad Homburg/HES) mit Domino

Marlene Zahnleiter (Lautertal/HES) mit Grey’s Highlight

Victoria Winkmann (Kerken/RHL) mit Black or White Bordeaux

Jasper Wirtz (Leverkusen/RHL) mit Weltenbummler

Madlin Tillmann (Grevenbroich/RHL) mit Lebensfreude

Sara Schweitzer (Gau-Odernheim/RHP) mit Caspario W.

Greta Louise Wagner (Vallendar/RHP) mit Fürst Deluxe

Theresa Billig (Taucha/SAC) mit Faro Shen

Pony (U16)

Clara Kohoutek (Kalsruhe/BAW) mit Timms Ozzy

Leni Sophie Wächter (Gerlingen/BAW) mit Ballack vM

Lotta Beckmanns (Holzkirchen/BAY) mit Grenzhoehes Dragon Kiss

Jil Kögler (Bad Nauheim/HES) mit Del Estero (Reserve: Kastanienhof Crimson Gold)

Laura Marie Martin (Wiesbaden/HES) mit De Long

Feodora von Roeder (Frankfurt/HES) mit Morgensterns Delicius

Franziska Roth (Stuttgart/HES) mit Daily Pleasure WE

Maria Teresa Pohl (Marburg/HES) mit Der kleine Sunnyboy WE

Hanna Sofie Clauberg (Ennepetal/RHL) mit Dacapo

Lennea Höfler (Düsseldorf/RHL) mit Dexter MC Dougle

Alessa Maass (Meerbusch/RHL) mit Drei D

Finnja Rathert (Aachen/RHL) mit Caramel

Viktoria Winkmann (Kerken/RHL) mit Peach

Lilly Marie Collin (Düsseldorf/RHL) mit Cosmo callidus NRW

Mia Allegra Lohe (Düsseldorf/RHL) mit Tovdal’s Golden Future Imperial

Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen/RHL) mit Carleo Go und Chilly Morning WE

Madlin Tillmann (Grevenbroich/RHL) mit Mister Prime Time

Martha-Sophie Pickers (Nettetal/RHP) mit Gerne Gross VDH

Joules Radovic (Schwabenheim an der Selz/RPF) mit Wilky May

Romy Weber (Straelen/RPF) mit Melli’s Diamond

Junioren (U18)

Juliane Dörr (Stuttgart/BAW) mit Bonito

Teresa Hoffmeister (Balingen/BAW) mit Don Clorentino des Paluds

Malin Kampp (Künzelsau/BAW) mit Inlana

Pauline Kelly (Kehl/BAW) mit Diosa de la luna

Pia Casper (Donzdorf/BAW) mit Fair Game

Lotta Beckmanns (Holzkirchen/BAY) mit Zarafin

Capri Marie Raum (Nürnberg/BAY) mit Echt Stark

Josephine Ruppert (Wielenbach/BAY) mit Bella Donna

Marie Sohler (Bad Endorf/BAY) mit Askehavens Beau Sancy und Sir Max

Eve Catherine Bartels (Bad Homburg/HES) mit Freispiel

Maria Teresa Pohl (Marburg/HES) mit Lennox U.S.

Mai Stößel (Darmstadt/HES) mit Ester

Leonie Honnefelder (Frechen/RHL) mit GR Dorian Grey

Alessa Marie Maass (Meerbusch/RHL) mit Fräulein Tausendschön

Alix Von Borries (Meerbusch/RHL) mit Feingefühl

Laura Löcher (Maxdorf/RHP) mit Limoncelli

Paula Schiebener (Wallertheim/RHP) mit Deichprinz

Joan Fabienne Weske-Haas (Groß-Zimmern/RHP) mit Severin

Junge Reiter (U21)

Lisa Casper (Donzdorf/BAW) mit Saro Hi

Fiona Lukas (Großrinderfeld/BAW) mit Aragorn T

Moritz Treffinger (Oberderdingen/BAW) mit Superstition und Francis Royal

Katharina Schuster (Bernried/BAY) mit Qence L

Jana Lang (Schmidgaden/BAY) mit Baron

Isabelle Dülffer (Niestetal/HES) mit Ben Kingsley

Emma Nielen (Wiesbaden/HES) mit Fazz van het Bloemenhof

Valentina Pistner (Bad Homburg/HES) mit Flamboyant

Sophie-Marie Koke (Essen/RHL) mit Sterndeuter

Laura Franziska Riegel (Bonn/RHL) mit Caty

Pia Schein (Remscheid/RHL) mit Delicanto

Romy Allard (Dormagen/RHL) mit Summer Rose

Julia Barbian (Krefeld/RHL) mit Valentina

Paul Löcher (Maxdorf/RPF) mit Amaro T

Ivana Brestak (Perl/SAL) mit Sir Magic

Greta Busacker (Münster/WEF) mit Firlefranz