Preis der Besten: Die Nominierten stehen fest!

Für Nachwuchsreiter aus Deutschland gilt es als eines der wichtigsten Turniere der Saison, vor allem weil es auch eine der Sichtungen für die Europameisterschaften des Nachwuchses ist: der Preis der Besten. Nach den zwei Sichtungen in Kronberg und Hagen steht nun fest, wer sich vom 20. bis 22. Mai beim Preis der Besten beweisen darf.

Das Ganze findet am Bundesstützpunkt in Warendorf statt in den vier Altersklassen Children, Ponys, Junioren und Junge Reiter. Mit dabei sind neben altbekannten Top-Paaren wie Doppel-Europameisterin Rose Oatley mit Daddy Moon oder Lucie-Anouk Baumgürtel mit Hugo FH auch einige Paare, die noch nicht so lange zusammen unterwegs sind.

Das sind die Paare, die nach den Auswahllehrgängen und Sichtungen für den Preis der Besten 2022 nominiert wurden:

Children (U14)

Emelie Hertwig (Steinheim/BAW) mit Diamond´s Rubioso

Paula Hornung (Wernau/BAW) mit Fairytail

Margareta Werle (München/BAY) mit DSP Wild-Elektra

Mia Wajselfisz (Berlin/BBG) mit Quenido

Greta Sophie Osmers (Lilienthal/HAN) mit Ramazotti

Eve Catherine Bartels (Bad Homburg/HES) mit Freispiel

Alessa Marie Maass (Meerbusch/RHL) mit Floricella

Therese Billig (Taucha/SAC) mit Faro Shen

Justus Buch (Grabow/SAN) mit Der kleine Prinz

Zoe Hachmeier (Schönhausen/SAN) mit Sir Piccolino

Ava Osing (Hamburg/SHO) mit Hirtenglanz

Carl-Philip von Ludowig (Grömitz/SHO) mit First Mandalore

Onno Zimdars (Quickborn/SHO) mit Fenice

Sophie Bayer (Senden/WEF) mit Rock of Stars

Lotta Plaas (Sassenberg/WEF) mit Balsamico

Johanna Wittmann (Lienen/WEF) mit Akardio

Birte Bunte (Lembruch/WES) mit Don de la Vega

Martha Raupach (Damme/WES) mit Jack Sparrow und Francis Drake OLD

Tomke von Waaden (Jaderberg/WES) mit Blue Ray

Ponys (U16)

Leni Sophie Louise Wächter (Gerlingen/BAW) mit Ballack vM

Viktoria von Braunmühl (St. Heinrich/BAY) mit NK Cyrill

Philine Otten (Fischerhude/BRE) mit Dr. Best

Hubertus Stallmeister (Hamburg/HAM) mit Adriano

Carolina Miesner (Scheeßel/HAN) mit Novellini und PAV Nachtschwärmer

Lilli von Helldorff (Oerel/HAN) mit Dobbi Dobsen

Maria-Teresa Pohl (Marburg/HES) mit Der kleine Sunnyboy WE

Franziska Roth (Stuttgart/HES) mit Daily Pleasure WE

Feodora von Roeder (Frankfurt/HES) mit Morgensterns Delicius

Lilly Marie Collin (Düsseldorf/RHL) mit Cosmo callidus NRW

Georgina Kraft (Krefeld/RHL) mit DSP TI Drei D und DSP TI Daily Challenge

Mia Allegra Lohe (Düsseldorf/RHL) mit Tovdal’s Golden Future Imperial

Alessa Marie Maass (Meerbusch/RHL) mit Delray

Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen/RHL) mit Carleo Go und Chilly Morning WE

Martha-Sophia Pickers (Nettetal/RHP) mit Gerne Gross VDH

Paula Schiebener (Wallertheim/RHP) mit Global Player AT

Rose Oatley (Lütjensee/SHO) mit Daddy Moon

Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen/WEF) mit Del Estero NRW und DSP Cosmo Royale

Hannah-Charlotte Isbruch (Castrop-Rauxel/WEF) mit Dabia Dior

Clara Paschertz (Cloppenburg/WES) mit Celebration WE

Junioren

Pia Casper (Donzdorf/BAW) mit Fair Game

Lena Merkt (Steinenbronn/BAW) mit Sarotti Mocca-Sahne

Josephine Großmann (Weißdorf/BAY) mit Happy Day G

Celestine Kindler (Nürnberg/BAY) mit Romeo

Pia Carlotta Kindler (Helmstedt/HAN) mit Sa Coeur

Carolina Miesner (Scheeßel/HAN) mit Exclusiv

Kenya Schwierking (Barver/HAN) mit Cecil

Diana De Meo (Eichenzell/HES) mit Vernissage

Isabelle Dülffer (Niestetal/HES) mit Ben Kingsley

Emma Nielen (Wiesbaden/HES) mit Fazz vh Bloemenhof

Antonia Roth (Stuttgart/HES) mit Santo Dottore OLD

Anna Leandra Timm (Velbert/RHL) mit Foxfire

Lena Rex (Worms/RHP) mit Diamond Donaldo D

Rose Oatley (Lütjensee/SHO) mit Rock Revolution und Veneno

Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg/SHO) mit Libertad

Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln/WEF) mit Founder FH und Emma FH

Shona Benner (Billerbeck/WEF) mit Schöne Scarlett

Vivien Borgmann (Ostbevern/WEF) mit Especially

Mette Schön (Porta Westfalica/WEF) mit Maditha

Nina Sue Neumann (Hude/WES) mit Bella Rouge

Junge Reiter (U21)

Emma Gömmer (Eching/BAY) mit Springsteen

Jana Lang (Schmidgaden/BAY) mit Baron

Romina Nieberle (Stöttwang/BAY) mit Free Willy

Elisabeth von Wulffen (München/BAY) mit Fiesta Bonita

Anna Derlien (Pattensen/HAN) mit Holly Golightly

Caroline Lass (Tempel/MEV) mit Forza

Romy Allard (Dormagen/RHL) mit Summer Rose OLD

Julia Barbian (Düsseldorf/RHL) mit Valentina

Luca Sophia Collin (Düsseldorf/RHL) mit Descolari

Theresa Friesdorf (Köln/RHL) mit Quotenkönig

Emely van Loon (Mandelbachtal/SAL) mit FBW Despereaux

Henriette Schmidt (Naumburg/SAN) mit Don de Jeu