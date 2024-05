Queen Dalera und Jessica von Bredow-Werndl das Maß aller Dinge im CDI5*-Grand Prix München

Dalera und Jessica von Bredow-Werndl zeigen sich beim Debüt unter freiem Himmel im Olympiajahr in guter Form. Und Ingrid Klimke ist mit Franziskus richtig gut unterwegs. Eine kleine Überraschung gelang Anabel Balkenhol in München.

Siebenmal die 10,0, achtmal die 9,5 und satte 39 Mal ein „sehr gut“, 9,0. Jessica von Bredow-Werndl und Dalera sind im CDI5* Grand Prix von München ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. 82,131 Prozent erhielt das Paar bei seinem ersten Start in der grünen Saison im Olympischen Jahr. Einzig im versammelten Schritt war der Takt nicht immer klar, was zu Abzügen führte. Die Piaffen, Passagen und die Übergänge zwischen den Lektionen der höchsten Versammlung waren aber königlich, bzw. königinlich – „Queen Dalera“ eben.

Franz tanzt wieder

Mit einem starken Ritt haben Ingrid Klimke und Franziskus ihren Hut ein weiteres Mal in den Ring geworfen. Im Olympia-Jahr ist das Duo aus Westfalen bislang stark unterwegs. 75,609 Prozent gab es von der Jury. In München sitzen mehrere Richter, die auch bei den Olympischen Spielen am Viereck die Entscheidungen fällen werden. Und aus der 75 vorm Komma hätte sogar eine 76 werden können. Ein Fehler in den 15 fliegenden Galoppwechseln von Sprung zu Sprung kostete das Paar Punkte.

Dritte wurde Anabel Balkenhol im Sattel des Hannoveraners High Five. Die Kombination kam auf 73,174 Prozent – was vor allem hier besonders war: Die Gleichmäßigkeit mit der der Hohenstein in allen Lektionen im Bereich zwischen 7,0 und 8,0 ging. Mit dieser Bewertung setzte sich die 52-Jährige noch vor Sönke Rothenberger und Fendi (72,87). Dem Paar unterliefen keine groben Fehler, die Strahlkraft, die man bei dem Paar schon erlebt hat, vermisste man aber. Sicherheit vor Spektakulärem schien die Devise zu sein.

Bundestrainerin Monica Theodorescu zog nach dem CDI5*-Grand Prix Müpnchen 2024 ein positives Zwischenfazit. „Das war wie erwartet eine super Prüfung von unseren Reitern – ich bin mit allen sehr zufrieden“.

Ergebnisse CDI5*-Grand Prix München