Reutlingen: Dorothee Schneider siegt auch im Grand Prix Special

Nachdem Dorothee Schneider schon am Samstag keinen Zweifel daran gelassen hatte, dass sie nach ihrer Verletzungspause wieder voll da ist, war sie auch gestern auf dem Dressurturnier in Reutlingen Siegreich. Auf Don Cismo entschied sie den Grand Prix Special für sich.

Vormittags stand in Reutlingen allerdings erst einmal der Prix St. Georges für junge Pferde auf dem Programm. Hier stellte Dorothee Schneider den erst siebenjährigen Rheinländer Villeneuve vom Gestüt Vorwerk vor. Mit 76,404 Prozent konnte der elegante Fuchs die Prüfung für sich entscheiden. Villeneuve wird erst seit diesem Jahr von der Reitmeisterin selbst vorgestellt, war unter ihr aber bereits in Ludwigsburg und Balve siegreich. Mit Laura Strobel, der ehemaligen Bereiterin von Dorothee Schneider, war der Vitalis-Nachkomme zudem Vize-Weltmeister der sechsjährigen Dressurpferde 2018.

Platz zwei in dieser Prüfung ging an Lionel v. L’Espoir, den sein Besitzer Hans Staub selbst vorstellte. Der achtjährige Oldenburger kam mit 74,43 Prozent aus dem Viereck. Das dritte Pferd, das die 70-Prozent-Marke knacken konnte, war Zalando. Unter seiner Reiterin Nicole Casper kam der gekörte Hengst vom Gestüt Birkhof gestern auf 71,667 Prozent. Das Paar konnte sich dieses Jahr in Donaueschingen bereits für das Finale im Nürnberger Burg-Pokal qualifizieren.

Don Cismo gewinnt mit Weile

Der Grand Prix Special wurde ebenfalls zur Ausbeute von Dorothee Schneider. Auf dem zwölfjährigen Diamond Hit-Sohn siegte sie mit mehr als sieben Prozent Vorsprung – 77,286 Prozent vergaben die Richter für die Vorstellung. Seit gut zwei Jahren sitzt Schneider nun im Sattel des Oldenburgers aus dem Besitz der Quadriga Pferdehaltungs GmbH. In 2019 waren die beiden unter anderem in Ludwigsburg und Heroldsberg erfolgreich.

Auf Platz zwei im Grand Prix Special rangierte Bärbel Eppinger mit Roy (69,935) vor Sandy Kühnle mit Amaretto W (68,301).

Alle Ergebnisse aus Reutlingen finden Sie hier.