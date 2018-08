Rothenbergers kündigen Start von Cosmo in Donaueschingen an

Während unsere Springmannschaft für die Weltreiterspiele seit heute feststeht, ist bei den Dressurreitern noch großes Rätselraten angesagt. Eine unbekannte Größe sind zum Beispiel Sönke Rothenberger und Cosmo, die in Tryon sicher Chancen auf eine Einzelmedaille hätten, beim CHIO Aachen jedoch nicht am Start waren.

Weil Cosmo einen Infekt in Ruhe auskurieren sollte, hatte Sönke Rothenberger auf den Start beim CHIO Aachen im Juli verzichtet. Helen Langehanenberg sprang kurzfristig ein und lieferte mit Damsey nur vier Wochen nach der Entbindung von Tochte Finja eine starke Leistung ab. Sie steht nun ebenso auf der Longlist für Tryon, wie Sönke Rothenberger und Cosmo. Für Letzteren wäre es allerdings Bedingung, dass er sich vor den Weltreiterspielen im September noch einmal auf einem Turnier präsentiert, wenn er tatsächlich die Reise über den großen Teich antreten möchte. Nun hat Familie Rothenberger heute auf ihrer Homepage bekannt gegeben, dass Sönke mit Cosmo und Nachwuchspferd St. Anton beim CHI Donaueschingen am Start sein wird. Die CDI4*-Tour startet mit dem Grand Prix am Samstag um 15.30 Uhr. Auch Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth (mit Weihegold!) haben ihr Kommen angekündigt.

