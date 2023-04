S***-Premiere von Cathrine Dufours Vividus

Nachdem Cathrine Dufour ja sowohl den WM-Zweiten Vamos Amigos als auch Olympiapferd Bohemian abgegeben hat, hat sie nun möglicherweise das nächste Pferd für Championate im Stall.

Auf Instagram postete Dufour die Nachricht, dass sie ihren erst achtjährigen Vividus erstmals auf Intermédiaire II-Niveau vorgestellt hat. Er gewann die Prüfung mit 74,211 Prozent. Das ist deutlich mehr als der Wallach bei seinem internationalen Debüt in der kleinen Tour erhalten hat. Das war im Oktober in Vilhelmsborg, wo er im Prix St. Georges mit 71,647 Prozent Dritter und in der Intermédiaire I mit 70 Prozent Vierter geworden war.

Vividus ist ein schwedischer Sohn des Zaladin aus einer Don Charly-Mutter. Sechsjährig kam er zu Cathrine Dufour. Der Dunkelfuchs gehört zum Teil der Familie Zinglersen, für die Cathrine Dufour ja damals auch Bohemian ausgebildet und international hoch erfolgreich vorgestellt hat.

Schon bei unserem Besuch für die August-Ausgabe 2022, kurz vor der WM in Herning, hatte Cathrine Dufour von Vividus geschwärmt, vor allem seinem Talent für Piaffe und Passage. Nun schreibt sie auf Instagram neben einem Video mit Ausschnitten des Rittes: „Unglaublich stolz auf meinen achtjährigen Vividus, der sich heute in der Intermédiaire II so gut präsentiert hat. Er fühlte sich so sicher an und wollte einfach vom ersten Schritt an sein Bestes geben!!!“