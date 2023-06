Semmieke Rothenberger ist mit ihrem „Ferrari“ Farrington Deutsche Meisterin U25

Semmieke Rothenberger sorgt für den zweiten Sieg und den ersten deutschen Meistertitel für Familie Rothenberger in Balve. Mit dem Niederländer Farrington v. Jazz wurde Semmieke Rothenberger Deutsche Meisterin U25 in bestechender Manier. Zwei Routiniers landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Farrington ist erst seit Ende des Jahres 2022 im Stall von Semmieke Rothenberger. „Er war schon bei belgischen Meisterschaften und auch schon in Amerika. Aber noch nie auf einer deutschen Meisterschaft, da hat er wohl gedacht, er muss ein paar PS mehr geben“, sagt die frischgebackene deutsche Meisterin U25. Dabei denkt sie aber eher an die Vorstellung der beiden vom Donnerstag, als die Abstimmung noch nicht so ganz geklappt hatte. Heute aber war das Paar in absoluter Übereinstimmung im Viereck unterwegs. Mit klarem Richtervotum und 77,651 Prozent wurde die Kombination aus Bad Homburg Deutsche Meisterin U25 – dabei war Balve gerade erst das zweite gemeinsame Turnier. In Mannheim hatten die beiden ihr Debüt gegeben. Vorher waren sie in Warendorf beim Piaff Förderpreis Lehrgang unter den kritischen Blicken der Bundestrainer allen ins Auge gestochen.

Der Fuchs hat zweifelsohne das Zeug zu mehr, sprich könnte sofort auch schon im Grand Prix Sport der „Großen“ ein Wort mitreden. Tolle Momente in den Piaffen, ausdrucksstarke Passagen, bei den fliegenden Galoppwechseln ist noch etwas Luft nach oben. Aber soweit denkt Semmieke Rothenberger erst einmal noch nicht. Sie „blinzelt“ in Richtung U25 Europameisterschaften. Die Kür morgen? „Was wir heute haben, kann uns keiner mehr nehmen. Morgen kommt dann die Sahne“. Wobei sie zugibt, „die Kür habe ich zuhause noch gar nicht geübt.“ Am Morgen hatte die neue Deutsche Meisterin U25 bei den Senioren mit Flanell Platz elf der Deutschen Meisterschaften erzielt.

Deutsche Meisterschaft 2023 Grand Prix Special

Silber für Helen Erbe

Routinier Carlos, Sieger am Donnerstag, trug seine Reiterin Helen Erbe auf Platz zwei auf dem Podium. „Ich war sehr zufrieden heute mit meiner Galopptour“, bilanzierte die Vorjahressiegerin. Und das sei für sie das wichtigste. Platzierungen seien ihr nicht so wichtig, entscheidend sei das Gefühl in der Prüfung. Das sei heute richtig gut gewesen. Wenn es mal nicht so gut klappt, hätte das auch sein Gutes, so Helen Erbe. „Dann kann man da viel für die nächsten Prüfungen mitnehmen“. 75,628 Prozent und eine Silbermedaille waren der Lohn. Eine weitere für den schon so oft zur Siegerehrung bei Meisterschaften aufgerufenen Carabas-Sohn der Familie Erbe.

Bronze für Selina Söder

Gecoacht von einem U25-Europameister und einer Olympiasiegerin, kein schlechtes Ground Personal, dessen sich Selina Söder in Balve bedienen kann. Raphael Netz und Jessica von Bredow-Werndl stehen neben Sebastian Heinze am Rand, wenn die Bayerin die mittlerweile 19 Jahre alte Zaire reitet. 19 Jahre? Ja, tatsächlich. „Wobei ich nicht fühlen kann, dass sie auch nur einen Tag altert“, so die 22-Jährige, die in Aubenhausen trainiert. Eine kleine Störung in den Zweierwechseln kosteten ein paar Punkte. Unterm Protokoll standen 73,395 Prozent.

Vierte wurden mit exakt 73,233 Prozent gemeinsam Felicitas Hendricks mit Drombusch und Luca Sophia Collin mit Ferrero D.

Die Ergebnisse aus Balve sind hier zu finden.