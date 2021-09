Showtime fällt für EM Hagen aus, Dorothee Schneider reitet Faustus

Das deutsche Team muss in Hagen auf Dorothee Schneiders Olympiapferd Showtime, nicht aber auf die erfahrene Championatsreiterin verzichten.

Keine Europameisterschaft für Showtime! Weil sich der Hannoveraner kurz vor dem Start der Dressur-Europameisterschaften in Hagen am Teutoburger Wald (7. bis 12. September) verletzt hat, muss der Sandro Hit-Sohn zuhause bleiben.

Dorothee Schneider sattelt stattdessen den Wallach Faustus in Hagen. Der Falsterbo-Sohn war vor zwei Wochen zweimal Zweiter beim Vier-Sterne-Turnier im französischen Crozet. Schneider und Faustus werden zusammen mit Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und TSF Dalera BB, Helen Langehanenberg und Annabelle sowie Isabell Werth und Weihegold OLD für Deutschland an den Start gehen.

Infos zu den Europameisterschaften und auch zu Eintrittskarten finden Sie hier.