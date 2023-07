Silber und Bronze bei Dressur-EM der Jungen Reiter für Valentina Pistner und Jana Lang

Bei der Dressur-EM der Jungen Reiter in Ungarn konnten in der Einzelwertung zwei deutsche Reiterinnen sich über Edelmetall freuen. Nur an einer Reiterin konnten Valentina Pistner und Jana Lang nicht vorbeiziehen.

Es läuft für Valentina Pistner bei der Dressur-EM der Jungen Reiter. Als Vierte ins Team gekommen, mit – derzeit – mindestens zwei Silbermedaillen geht es nach Hause. Heute eine aus der Einzelwertung, gestern Silber mit der Mannschaft. Eine Ausbeute nach Maß! Mit dem Oldenburger Flamboyant OLD v. Fidertanz schaffte sie eine persönliche Bestleistung im ungarischen Pilisjászfalu. 75,599 Prozent haben der 15-jährige Oldenburger und die Studentin bislang noch nicht bekommen. Und der Weg zur nunmehr zweiten Silbermedaille bei den Europameisterschaften U21 war auch nicht ganz einfach. „Die Saison hat ein bisschen holprig angefangen, ich habe in dieser Altersklasse noch nicht so viel Erfahrung, bin als Vierte mit zur EM gekommen und hätte nie damit gerechnet, dass es so gut laufen würde. Flamboyant hat sich hier vom ersten Tag an richtig toll angefühlt und ich bin sehr stolz auf ihn“, bilanziert Valentina Pistner.

2020 war das Paar aus Hessen schon einmal auf dem Gelände der Unikornis Stable erfolgreich unterwegs. Damals gewannen sie Kür-Gold und Einzelsilber bei den Junioren. Die Kürentscheidung 2023 steht für den morgigen Sonntag auf dem Zeitplan.

Nur Annabella Pidgley nicht zu schlagen bei Dressur-EM der Jungen Reiter

Kein Vorbeikommen gab es an der Britin Annabella Pidgley, die, wie schon in Aachen, die westfälische Stute Espe v. Escolar gesattelt hatte. Unterstützt wird die Tochter des bereits verstorbenen Bautycoons Tony Pidgley vor Ort von Charlotte Dujardin, Alle Richter sahen Pidgley wie schon in der Mannschaftsaufgabe auf Position eins. 76,941 Prozent erzielte die Britin in der Einzelaufgabe.

Zwei Einzelmedaillen für Team Germany

Doppelte Freude herrschte im deutschen Lager, weil es eine weitere Einzelmedaille gab. Bronze konnten sich Jana Lang und der KWPN Wallach Baron v. Johnson mit 74,059 Prozent sichern. Damit geht eine Einzelmedaille nach Hessen, die andere nach Bayern. Noch in der Kür dabei sein wird auch Anna Middelberg. Mit ihrem Hannoveraner Wallach Blickfang HC v. Bellissimo kam sie auf 71,412 Prozent. Das war „Einen raus“ aus der Platzierung, Rang neun. Mit 70,794 Prozent beendete Lucie-Anouk Baumgürtel aus NRW mit dem erst achtjährigen Ferati FH v. Fürst Bellisaro die Dressur-EM der Jungen Reiter. Das ist Rang zwölf.

Interessant: Silbermedaillengewinner Flamboyant OLD wurde bis zum Nürnberger Burg Pokal Finale von Isabell Werth ausgebildet. Der in der Einzelwertung Vierte Belantis unter Alexander Yde, dem Sohn des dänischen Pferdehändlers Andreas Helgstrand (73,529), ist nicht nur ein als junges Pferd hocherfolgreiches Pferd. Der Schimmel aus der Zucht des Haupt- und Landgestüts Neustadt/Dosse stand ebenfalls lange Zeit im Stall von Isabell Werth.

