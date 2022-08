Souveräner Doppelsieg für Dorothee Schneider im Grand Prix von Donaueschingen

In Donaueschingen ist dieses Wochenende Dressurturnier. Die prominenteste Teilnehmerin ist Mannschaftsolympiasiegerin Dorothee Schneider. Die hat ihren Favoritenstatus klar bestätigt heute im Grand Prix der CDI4*-Tour.

Dorothee Schneiders Mannschaftseuropameister Faustus ging heute mit 75,783 Prozent seinen bestbewertetsten Grand Prix der Saison 2022. Zahlreiche Achten schmücken das Protokoll einer wirklich gelungenen Prüfung von einem bestens aufgelegten Faustus, der gut vor den treibenden Hilfen war. Auf der Habenseite standen vor allem gelungene Serienwechseln und eine besonders erwähnenswerte zweite Piaffe-Passage-Reprise. Einzig im starken Trab waren die beiden mit gebremstem Schaum unterwegs.

Ebenfalls eine schöne Vorstellung mit noch nicht ganz ausgereiften Übergängen von den Piaffen in die Passagen und einem Haker am Ende der Einerwechsel zeigte Dorothee Schneiders zweites Pferd, die ehemalige Bundeschampionesse, dreifache Teilnehmerin der WM junger Dressurpferde und Louisdor-Preis Finalistin, Sisters Act v. Sandro Hit. Für die Stute war es erst der zweite internationale Grand Prix. Beim ersten im Juli in Neu Anspach wurden es 72,978 Prozent, heute waren es 72,696 Prozent.

Rang drei ging nach Österreich, an Timna Zach und den KWPN-Wallach Farant v. Spielberg-Negro, der heute mit 71,196 Prozent bedacht wurde.

