Sporttest-Sieger For Kingdom nun bei Severo Jurado Lopez

Der neuerdings in Riesenbeck beheimatete Severo Jurado Lopez reitet für die Real Federación Hípica Española seiner spanischen Heimat und hat nun auch das Pferd mit dem passenden Namen im Stall.

Wie Severo Jurado Lopez auf seiner Instagram-Seite bekannt gibt, hat Pascal Kandziora ihm den Hengst For Kingdom zur weiteren Ausbildung anvertraut. For Kingdom ist ein Oldenburger For Emotion-Sohn mit einer berühmten Schwester: der zweifachen Jungpferde-Weltmeisterin Woodlander Farouche.

Die Mutter beider Pferde ist Dornröschen v. Dimaggio-Caprimond. Und da die Kombination mit F-Blut (bei Farouche war es Fürst Heinrich) schon einmal so gut geklappt hat, hat Lynne Crowden aus England das bei For Kingdom wiederholt. Sie dürfte die Entscheidung nicht bereut haben.

For Kingdom wurde bislang von Pascal Kandziora ausgebildet, der ihn vier- und fünfjährig beim Sporttest vorstellte und beide Male das beste Ergebnis aller Teilnehmer erzielte. Zuletzt erhielt er eine 8,81 mit 9,3 in der Rittigkeit.

Davon profitiert nun der Spanier Severo Jurado Lopez, der den Vater von For Kingdom noch aus seiner Zeit bei Helgstrand kennen dürfte. Selbstständig ist der 35-Jährige bereits seit mehreren Jahren. Doch erst seit kurzem ist er in Riesenbeck ansässig, wo er näher bei seiner Trainerin Anne van Olst ist.

Severo Jurado Lopez hat mehrere Pferde zu Jungpferde-WM-Titeln und Medaillen geritten (u.a. Fiontini, D’avie) und war mit Lorenzo Fünfter in der Einzelwertung bei den Olympischen Spielen 2016. Zweimal war er bei Europameisterschaften dabei und einmal bei Weltmeisterschaften.

Severo auf Instagram: „Ich bin froh, euch mitteilen zu können, dass der Ausbildungsstall Kandziora mit die weitere Ausbildung ihres Ausnahmehengstes For Kingdom anvertraut hat. Er wird nun sechs Jahre alt und wir freuen uns auf die nächste Saison.“