Stadl Paura: Lisa-Maria Klössinger und Daktari lassen unter anderem Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand BB hinter sich

Riesenerfolg für die ehemaligen U25-Europameister, Piaff-Förderpreissieger und Deutsche Bank Reitsport-Akademisten Lisa-Maria Klössinger und Daktari. Im Grand Prix von Stadl Paura gelang ihnen nicht nur eine persönliche Bestleistung, sondern auch der Sieg vor versammelter Prominenz.

72,652 Prozent sind ein Ergebnis, das Lisa-Maria Klössinger und ihr langjähriger Erfolgspartner Daktari bislang noch nie auf internationalem Parkett hatten erreichen können. Dabei haben die beiden durchaus schon viele Erfolge zu verzeichnen. So waren sie einst nicht nur das beste deutsche U25-Paar, sondern das beste Europas. Aber nun müssen sie sich im Seniorenlager beweisen und das gelang ihnen heute mit Bravour. So erhielt der nun 17-jährige Wallach unter anderem in Trab- wie auch in den Galopptraversalen mehrfach die 8, ebenso in den Serienwechseln. Das reichte für den Sieg.

Während Dorothee Schneider eines der Pramwaldhof-Pferde siegreich in Zeutern präsentierte, ritt Gestütsleiterin Astrid Neumayer in Stadl Paura ihren Star im Stall, den 14-jährigen dänischen Zack-Sohn Zap Zap. Sie kamen auf 72,608 Prozent und ließen damit Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und ihren Aachen-Sieger 2021, Ferdinand BB, hinter sich. Highlights in der Piaffe-Passage-Tour standen hier mehrere Fehler – unter anderem in beiden Wechseltouren – gegenüber, so dass es unter dem Strich 72,370 Prozent und die weiße Schleife wurden.

Weitere Ergebnisse

Der U25-Grand Prix endete wie gestern die Intermédiaire II: Raphael Netz und Exclusive BB siegten vor den Stallkolleginnen Selina Söder und Zaire-E. Netz kam auf 70,726 Prozent, Söder auf 69,102. An dritter Stelle reihte sich der Schweizer Carl-Lennart Korsch mit San Ravallo und einem neuen Personal Best von 67,863 Prozent ein.

Im Prix St. Georges hatte Franz Trischberger auf Sarotti N mit 72,598 Prozent die Nase vorn. Victoria Nielsen und Harmony reihten sich mit 70,343 Prozent an zweiter Stelle ein. Jessica von Bredow-Werndl wurde auch hier Dritte, diesmal im Sattel von Forsazza de Malleret (70,196).

Im Nachwuchsbereich standen heute die Küren von Junioren und Jungen Reitern auf dem Plan. Bei den Junioren siegte wie schon in den vorangegangenen Prüfungen Tallulah Lynn Nater aus der Schweiz im Sattel von De Vito W, heute mit 73,758 Prozent. Zweite wurde Diana de Meo auf Vernissage für Deutschland mit 73,192 Prozent. Platz drei holten Karoline Mathilde Ravnsbo und Goerklintgaards Torrero nach Dänemark (71,625).

Bei den Jungen Reitern gab es einen weiteren Sieg für Jana Schrödter mit ihrem Der Erbe. 75,867 Prozent war den Richtern die Kür des ehemaligen U18-Europameisterpaares wert. Damit ließen sie die Schweizerin Milena Sophia Sulzer auf Fantasimo locker hinter sich (73,242). Dritte wurde Maria Mejlgaard Jensen für Dänemark im Sattel von Antango du Feuillard (72,750).