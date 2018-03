Super Saisonauftakt für Dorothee Schneider und die Nachwuchspferde Don Cismo und First Romance

Dorothee Schneider braucht sich um ihre reiterliche Zukunft keine Sorgen zu machen. In Wiesbaden gewann eine ihrer Zukunftshoffnungen seine ersten Auftritt in der schweren Klasse. In Walldorf präsentierte sich ein potenzieller Louisdor Preis-Kandidat.

Es war für Dorothee Schneider mal wieder ein Wochenende auf zwei Hochzeiten. Am Freitag ritt sie den achtjährigen Württemberger First Romance v. Fürst Romancier in seiner ersten S*-Prüfung beim Dressurturnier des Hofguts Adamstal in Wiesbaden.

Der Wallach, der übrigens wie auch Schneiders Toppferd Showtime Gabriele Kippert zusammen mit ihrer Schwester Eva-Maria Mann gehört, hatte lange pausiert. Sein letztes Turnier war er Mitte Mai 2016 in Nussloch gegangen, zwei Dressurpferdeprüfungen der Klasse M. „Roman“, so der Stallname des Braunen, gewann sie beide. Ebenso übrigens wie alle anderen Prüfungen seitdem First Romance unter Dorothee Schneider geht. In den Sport gebracht worden war er von Pieter van der Raadt.

Offensichtlich hatte das Team von Dorothee Schneider die Turnierpause von First Romance gut genutzt. Die Premiere in der schweren Klasse gewannen die beiden mit 70,476 Prozent. Insgesamt waren fünf S-Dressuren auf dem Hofgut Adamstal ausgeschrieben. First Romance war das einzige Pferd in der schweren Klasse, der auf über 70 Prozent kam.

Zweimal siegreich war übrigens Hendrik Lochthowe. Das ehemalige Mitglied der Deutsche Bank Reitsport-Akademie hatte sich bekanntlich Ende 2017 selbstständig gemacht und holte in Wiesbaden mit dem Holsteiner Don Chico v. De Chirico zwei goldene Schleifen.

Erster Kurz-Grand Prix für Don Cismo

Nach dem Sieg am Freitag in Wiesbaden ging es für Dorothee Schneider gleich weiter zum nächsten Turnier in Walldorf. Dort stellte sie den elfjährigen Oldenburger Don Cismo vor – mit vollständigem Namen Quadriga’s Don Cismo für den Besitzer, die Quadriga Pferdehaltungs GmbH.

Der Diamond Hit-Sohn war bereits Intermédiaire II gegangen als Dorothee Schneider ihn übernahm. Sie hält große Stücke auf den Braunen. Walldorf war das dritte gemeinsame Turnier der beiden. Und für Don Cismo das erste, bei dem er einen Kurz Grand Prix ging. Er gewann die Intermédiaire II mit 69,737 Prozent und den Kurz-Grand Prix mit 71,434 Prozent.

Eine weitere Schleife gab es für Schneider mit der ebenfalls elfjährigen Hannoveraner Kaiserkult-Tochter Kiss Me. Mit 68,114 Prozent belegte das Paar Rang acht – wobei die Richter sich etwas uneinig waren. Thomas Keßler bei H sah die beiden auf Rang zwei. Martin Rassmann bei C rangierte sie an 18. Stelle.

Wie es Dorothee Schneider gelingt, ein talentiertes Pferd nach dem nächsten in den Sport zu bringen, haben wir übrigens neulich bei einem Besuch erfahren. Die Reportage über das System Schneider finden Sie in St.GEORG 2/2018.