Temecula: Special-Sieg für Suppenkasper, Sarah Runge Zweite

Das West Coast Dressage Festival in den USA ist das erste internationale Turnier für Steffen Peters und seine Neuerwerbung Suppenkasper. Nach dem Grand Prix konnten sie auch den Special für sich entscheiden. Rang zwei ging nach Deutschland.

Die U25-Reiterin Sarah Runge hatte mit ihrem Piaff Förderpreis-Finalisten Dark Dynamic einen Ausflug aus ihrer rheinischen Heimat zur US-amerikanischen Westküste gemacht und holte nach Rang vier im Grand Prix nun den zweiten Platz im Special. Diesmal mit 68,021 Prozent.

Sieger beider Prüfungen war der US-Amerikaner Steffen Peters auf Helen Langehanenbergs ehemaliger Nachwuchshoffnung Suppenkasper. Nachdem die beiden gestern Fehler in den Serienwechseln hatten, konnten sie hier heute richtig Punkte sammeln, ebenso in den Pirouetten. Luft nach oben ist noch in der Piaffe-Passage-Tour. Unter dem Strich gab es heute 72,511 Prozent für den zehn Jahre jungen Sohn des Spielberg. Da geht also noch was. Und wie Steffen Peters selbst sagte: „Ich muss lernen, ihn so gut zu reiten wie einst Helen.“

Dritte des Special war die Zweite aus dem Grand Prix, Charlotte Jorst auf dem KWPN-Hengst Nintendo. Ihr Ergebnis: 67,043 Prozent.

Alle Ergebnisse aus Temecula finden Sie hier.